Điểm sáng trong hệ thống tiện ích hiện đại tại khu dân cư Nam Hà

Khu dân cư Nam Hà có hệ thống tiện ích khép kín, đồng hồ, kiến tạo một không gian sống hiện đại, tiện nghi cho hơn 50.000 công nhân lưu trú. Đồng thời, tạo dựng nên một cộng đồng dân cư văn minh, chất lượng hàng đầu khu vực.

Trên thực tế, hệ thống tiện ích đa dạng và khép kín trong một dự án được xem là thước đo quan trọng khi chọn mua bất động sản của khách hàng, bên cạnh những yếu tố về vị trí địa lý, quy hoạch... Thấu hiểu điều này, đơn vị này đã kiến tạo nên khu dân cư Nam Hà – khu đô thị công nghiệp kiểu mẫu tại huyện Đức Linh, đáp ứng nhu cầu an sinh cho hơn 50.000 công nhân, với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho những người lao động và người dân khu vực.

Khu dân cư Nam Hà được xây dựng trên diện tích đất lên tới 32.5ha, cung cấp ra thị trường 1.355 lô đất nền với diện tích đa dạng từ 110 – 264m2. Chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết kiến tạo dự án trở thành nơi an cư lý tưởng trong tương lai của hơn 50.000 người lao động và dân cư khu vực lân cận. Trong đó, những bộ đôi tiện ích song hành được xây dựng, đáp ứng triệt để mọi nhu cầu thiết yếu nhất của cư dân gồm: Thể thao – Giải trí; Thương mại – Dịch vụ; Y tế - Giáo dục, tất cả lên tới 15 dịch vụ tiện ích tại dự án. `

Điểm nhấn trong chuỗi tiện ích tại khu dân cư Nam Hà phải nhắc đến những trạm xăng, cửa hàng tiện ích, hồ cảnh quan… Đặc biệt là khu vực chợ Nam Hà – Đức Linh với diện tích hơn 12.000m2 Với đặc điểm cư dân là những người lao động trong các khu công nghiệp, những tiện ích trên được đánh giá là thiết thực với cư dân. Bởi, những người lao động với mức thu nhập ổn định, phần lớn sẽ quen với phương thức mua bán tại chợ dân sinh vì sự thuận tiện và gần gũi. Trong khi đó, các cây xăng sẽ giải quyết nhu cầu về nhiên liệu cho cư dân, giúp việc di chuyển thuận tiện. Với các tiện ích này, khu dân cư Nam Hà gần như tạo lập một không gian sống “all in one” – tất cả hội tụ tại dự án.

Sinh sống và làm việc trong một đô thị công nghiệp khép kín, việc con trẻ được học tập gần cha mẹ tại những trường học chất lượng luôn là niềm mong ước của các bậc phụ huynh. Vì vậy, khu dân cư Nam Hà tích hợp tiện ích giáo dục mầm non tại ngay khuôn viên với diện tích hơn 9.000m2. Đây được đánh giá là trường mầm non có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Hà. Ba mẹ - những người lao động tại khu công nghiệp sẽ không mất nhiều thời gian trong việc đưa, đón con đi học mỗi ngày. Bên cạnh những tiện ích về mua sắm, giáo dục, thì những dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tại khu dân cư Nam Hà cũng được chủ đầu tư đặc biệt chú trọng. Theo đó, dự án tích hợp trung tâm y tế diện tích hơn 3.000m2, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Sinh sống và làm việc tại khu dân cư Nam Hà, cư dân có quyền an tâm về sức khỏe, giáo dục cho cả gia đình.

Ngoài những tiện ích thiết thực phục vụ cuộc sống, khu dân cư Nam Hà còn ghi điểm với khách hàng nhờ những tiện ích độc đáo khác, phù hợp với đặc điểm của những khu đô thị công nghiệp văn minh trên thế giới. Với lực lượng chuyên gia nước ngoài đông đảo tại các khu công nghiệp – những người có tiêu chuẩn khắt khe về giải trí, thụ hưởng, những tiện ích xứng tầm cũng rất được chú trọng.

Tại dự án, chủ đầu tư xây dựng khu phức hợp Thể thao – Giải trí có quy mô hơn 12.000m2, thiết kế gồm khu máy tập ngoài trời và hệ thống 4 sân thể thao: bóng rổ, bóng đá, cầu lông, tennis, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, sức khỏe của cư dân sau những giờ làm việc. Tại giữa khu phức hợp là diện tích cho bể bơi và nhà hàng phù hợp với phong cách sống của những chuyên gia nước ngoài. Đồng thời, gia tăng những trải nghiệm thú vị cho cư dân. Và một điểm nhấn không thể bỏ qua chính là khu công viên cây xanh và hồ nước rộng hơn 40,000m2 làm nơi thư giãn cho cư dân.

Tại khu dân cư Nam Hà, chủ đầu tư cũng xây dựng những dãy phố thương mại, shophouse. Trong tương lai, khu vực này sẽ trở thành địa điểm vui chơi, giải trí, mua sắm sầm uất, khi các shophouse này có thể đáp ứng nhu cầu kinh doanh các dịch vụ như: nhà hàng, spa, karaoke… Tất cả hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm kết nối của khu vực nói chung, và khu dân cư Nam Hà nói riêng.

Khu dân cư Nam Hà là nơi an cư lý tưởng cho những gia đình trẻ, kỹ sư, công nhân, chuyên gia làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn. “Việc chú trọng vào phát triển tiện ích y tế, giáo dục, dịch vụ… gia tăng chất lượng cuộc sống cho cộng đồng là điều quan trọng cần thực hiện”, đại diện chủ đầu tư Nam Hà nhấn mạnh.