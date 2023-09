Điểm nhấn giáo dục: Trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ đồng học phí bất ngờ đóng cửa

TPO - Cả nước khai giảng năm học mới; Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hậu Giang yêu cầu hội phụ huynh dừng vận động mua tivi

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hậu Giang đã chỉ đạo dừng việc vận động kinh phí mua sắm ti vi cho lớp học của Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Cái Tắc (huyện Châu Thành A). (xem chi tiết)

Cho thôi việc cô giáo tát tới tấp vào mặt trẻ 2 tuổi

Liên quan đến sự việc, trẻ mầm non 2 tuổi bị cô giáo tát tới tấp vào mặt ngay trong lớp học, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, hiện cô giáo đã bị cho nghỉ việc.

Trả lời báo chí, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai ông Nguyễn Khắc Thắng cho biết, cô giáo đánh trẻ đã bị cho nghỉ việc. Đồng thời, Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX hiện cũng đã tạm dừng hoạt động để phối hợp với cơ quan Công an thực hiện các nội dung phục vụ công tác điều tra. (xem chi tiết)

Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí

Ngay đầu năm học mới, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (đóng phường Cẩm Châu, TP Hội An) bất ngờ đóng cửa, chủ trường bỏ về nước.

Ngày 7/9, lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến tình hình của Trường TH,THCS,THPT Quốc tế Chồi Xanh (đóng phường Cẩm Châu, TP Hội An). (xem chi tiết)

Sở GD&ĐT Hậu Giang thông tin về vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Chiều 7/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hậu Giang cung cấp thông tin liên quan vụ việc học sinh Trường THCS Vị Đông (huyện Vị Thủy) đánh nhau, quay video đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng 4/9, tại địa bàn ấp 5, xã Vị Đông, cách Trường THCS Vị Đông hơn 1km, một nhóm 5 học sinh, gồm: N.T.N. (lớp 7), N.T.Y.N. (lớp 8), N.T.B.T. (lớp 9), T.T.T. (lớp 9), L.T.C.D. (lớp 9), chặn đường đánh em N.T.H.N. (lớp 6). (xem chi tiết)

Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký quyết định phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ GD&ĐT. Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 của Bộ GD&ĐT được xây dựng dựa trên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế. (xem chi tiết)

Hân hoan khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới 2023-2024. Lễ khai giảng được các trường tổ chức trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. (xem chi tiết)

Xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS 2023: 3 ứng viên PGS trẻ nhất sinh năm 1990

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023.

Theo đó, năm nay, tổng số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) của 26/28 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) là 695 người, tăng 249 người so với năm 2022. HĐGS ngành Khoa học Quốc phòng và HĐGS ngành Khoa học An ninh không công bố danh sách ứng viên do yêu cầu đặc thù. (xem chi tiết)

Nam sinh lớp 10 tử vong nghi bị điện giật tại khu nội trú trường học

Ngày 7/9, nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang phối hợp Sở GD-ĐT TP.HCM và ban giám hiệu trường nội trú trên đường Hồ Bá Phấn, phường Phước Long A, TP Thủ Đức để điều tra nguyên nhân một nam sinh lớp 10 tử vong trong khu nội trú của trường.

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 5/9. Theo thông tin ban đầu, khi nam sinh (người địa phương khác, đến học và ở nội trú tại trường) lấy ly rót nước uống ở bình nước nóng lạnh thì bị điện giật.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nổ bóng bay tại khai giảng, nhiều học sinh bị bỏng

Chiều 5/9, Phòng GD-ĐT huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã nhận được báo cáo của Trường Tiểu học Yên Phú về vụ nổ bóng bay gây bỏng cho học sinh trong ngày khai giảng. Theo báo cáo của Trường Tiểu học Yên Phú, sáng 5/9, nhà trường tổ chức khai giảng năm học 2023-2024.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã chuẩn bị hai chùm bóng bay để bên cánh gà. Cuối buổi lễ, các học sinh về lớp học những tiết đầu tiên. Lúc này, một số học sinh lên khán đài để lấy bóng chơi. Cùng lúc đó, thầy L.H.C - giáo viên Trường Tiểu học xã Yên Phú, đi qua, trên tay cầm thuốc lá không may chạm phải làm bóng bay phát nổ khiến 10 em học sinh bị bỏng nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo đã đưa học sinh đến Trạm Y tế xã Yên Phú sơ cứu. Sau đó, các nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để điều trị. Hiện nay, sức khỏe 10 học sinh đã ổn định và tiếp tục được theo dõi.