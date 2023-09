Xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS 2023: 3 ứng viên PGS trẻ nhất sinh năm 1990

TPO - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023.

Theo đó, năm nay, tổng số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) của 26/28 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) là 695 người, tăng 249 người so với năm 2022. HĐGS ngành Khoa học Quốc phòng và HĐGS ngành Khoa học An ninh không công bố danh sách ứng viên do yêu cầu đặc thù.

Trong số các ứng viên được công khai danh sách có 4 ứng viên GS sinh năm 1984, trẻ nhất trong các ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm nay.

Đó là PGS. TS Nguyễn Đại Hải, Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, ứng viên GS ngành Hóa học trong HĐGS ngành Hóa học - Công nghệ Thực phẩm; ngành Toán có 2 ứng viên GS đến từ Viện Toán học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam là PGS. TS Đoàn Thái Sơn và PGS. TS Hoàng Lê Trường; PGS. TS Trần Xuân Bách, Trường ĐH Y Hà Nội, ứng viên GS ngành Y học.

Ứng viên GS lớn tuổi nhất sinh năm 1956 là PGS. TS Nguyễn Thị Kim Đông, ngành Chăn nuôi, đến từ Trường ĐH Tây Đô.

Đối với chức danh PGS, có 3 ứng viên ngành Kinh tế trẻ nhất sinh năm 1990, là TS Lê Thanh Hải đến từ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Trường ĐH Kinh tế TPHCM; TS Phan Thị Thu Hiền, Trường ĐH Ngoại thương .



Bên cạnh đó, 2 ứng viên PGS lớn tuổi nhất cùng sinh năm 1956 là TS Lê Khánh Điền, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và TS Vũ Dương, Trường ĐH Duy Tân. Đây là 2 ứng viên PGS của liên ngành Cơ khí - Động lực.

Năm nay, có một số ngành "trắng" ứng viên GS như ngành Luyện kim, Tâm lý học, liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao, Xây dựng - Kiến trúc. Đặc biệt có ngành "trắng" ứng viên GS hai năm liên tiếp là ngành Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Dược học, Văn học. Đây cũng là những ngành có rất ít ứng viên được đề nghị công nhận tiêu chuẩn.