Thiếu hơn 1.000 biên chế giáo dục, Đắk Nông tổ chức dạy học ra sao?

TPO - Đắk Nông đang tính toán, cân nhắc để tuyển dụng 600 nhân lực giáo dục trong diện hợp đồng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hơn 1.000 biên chế.

Sáng 7/9, tại hội nghị giao ban báo chí của tỉnh Đắk Nông, ông Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh thông tin tình hình cơ sở vật chất, thực trạng đội ngũ giáo viên; công tác triển khai các nội dung, nhiệm vụ dạy học cho năm học mới.

Theo Sở GD&ĐT, toàn tỉnh hiện có 371 trường học từ mầm non đến giáo dục thường xuyên. Trong đó, có 326 trường công lập và 45 trường ngoài công lập.

Tổng số học sinh trên 185.000 em, trong đó học sinh dân tộc thiểu số hơn 60.000 em.

Năm học 2023-2024, các địa phương trong tỉnh Đắk Nông đã bố trí ước khoảng 268,9 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học.

Tuy nhiên đến nay, cơ sở vật chất và trang thiết bị vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Một số trường có biểu hiện xuống cấp, tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học vẫn còn thấp, phòng học và các phòng chức năng phục vụ học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học còn thiếu. Công trình nước sạch và nhà vệ sinh đã cũ, xuống cấp, hư hỏng, nhiều điểm trường chưa có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, tỷ lệ nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên chưa đạt chuẩn còn cao.

Ngoài thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông còn nêu khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu biên chế giáo dục với khoảng 1.021 người.

Việc này gây nhiều trở ngại, khó khăn khi triển khai dạy học, kéo theo tình trạng dạy thừa giờ ở một số trường học, khiến 1 số cơ sở giáo dục chưa có kinh phí để chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên.

Theo ông Phan Thanh Hải, nguyên nhân thiếu giáo viên là do giao biên chế không đủ so với định mức quy định; do không tuyển được giáo viên vì không có nguồn để tuyển, nhất là các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, năm học này, ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã rà soát lại biên chế của ngành để phân công giảng dạy phù hợp, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ; điều chuyển một số giáo viên ở nơi thừa sang nơi thiếu đối với các môn học thiếu cục bộ.

Liên quan đến vấn đề thiếu giáo viên, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ tham mưu cấp trên tiếp tục tuyển giáo viên đang còn chỉ tiêu biên chế (do có người nghỉ hưu, chuyển công tác), tuyển theo Nghị quyết 102/2020 và Nghị định 111/2022 của Chính phủ.

Sở Nội vụ đang lấy ý kiến của các sở ngành như Sở Tài chính (liên quan đến kinh phí) và các địa phương để biết cụ thể số lượng nhân lực còn thiếu nhằm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết cho tuyển giáo viên theo hợp đồng.

Theo tính toán, để hợp đồng 600 nhân lực giáo dục (khoảng hơn 40% biên chế đang thiếu), trong 10 tháng, địa phương sẽ phải bỏ ra hơn 35 tỷ đồng trả lương. Việc chi trả này không phải chỉ 1 năm mà sẽ kéo dài nếu như địa phương không được giao bổ sung biên chế. Do đó, Đắk Nông sẽ cân nhắc, tính toán số lượng hợp đồng trong khả năng.