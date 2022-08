Điểm nhấn giáo dục: Chỉ đạo khẩn sau thông tin 'dối trá' đào tạo Y Dược

TPO - Một người Việt được bổ nhiệm Giáo sư Luật ở ĐH Oxford; Phụ huynh nín thở bốc thăm suất vào học mầm non ở Hà Nội hay công bố 447 ứng viên xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS năm 2022,… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần.

Chỉ đạo khẩn sau thông tin 'dối trá' đào tạo Y Dược

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa chỉ đạo, yêu cầu 3 trường cao đẳng báo cáo làm rõ những phản ánh cho rằng “nhập nhèm” trong đào tạo.

Ngày 25/8, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp có văn bản hoả tốc gửi Hiệu trưởng các trường CĐ Dược Hà Nội, CĐ Y tế Phú Thọ, CĐ Lê Quý Đôn liên quan đến phản ánh báo chí.

Cụ thể, thời gian gần đây, xuất hiện thông tin Trường CĐ Dược Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp không cần qua đào tạo, có "cơ chế" giúp học viên bận công việc thì không cần phải đi học trong suốt quá trình đào tạo; sau khi nộp 14 triệu đồng, chỉ cần cuối kỳ đến lấy đề thi và đáp án các môn về chép và nộp lại?.

Không chỉ vậy, những phản ánh này còn liên quan đến Trường CĐ Y tế Phú Thọ, CĐ Lê Quý Đôn như: Sau khi học viên đóng tiền cho Trường CĐ Dược Hà Nội thì nhận được thông báo có tên trong danh sách học viên đã trải qua toàn bộ khoá học và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do Trường CĐ Y tế Phú Thọ tổ chức; học viên của Trường CĐ Dược Hà Nội sau 8 tháng tốt nghiệp nhận được bảng điểm toàn khoá, giấy chứng nhận tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp CĐ danh hiệu cử nhân thực hành, hình thức đào tạo chính quy do Hiệu trưởng Trường CĐ Lê Quý Đôn cấp.

Phụ huynh nín thở bốc thăm suất vào học mầm non ở Hà Nội

Để xác định suất học cho con vào trường Mầm non Hoàng Liệt (Hà Nội), các phụ huynh đã phải... bốc thăm may rủi. Theo kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai, trong 2 ngày 27-28/8, khoảng 700 phụ huynh tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ phải bốc thăm để giành suất cho con vào học tại trường mầm non Hoàng Liệt. (xem chi tiết)

Nha Trang chấn chỉnh thông báo học sinh "không tiêm vắc xin không được đến trường"

UBND TP. Nha Trang yêu cầu chấn chỉnh việc thông báo bằng tin nhắn đến phụ huynh học sinh việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh “không đúng theo tinh thần chỉ đạo ”.

Ngày 25/8, UBND TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà có văn bản gửi các phòng, ban, xã, phường về việc chấn chỉnh công tác thông báo tiêm vắc xin cho học sinh “không đúng theo tinh thần chỉ đạo”. (xem chi tiết)

Những địa phương nào tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023?

Năm học 2022 - 2023, TP.HCM, Cà Mau tạm thời chưa thu học phí còn Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ hỗ trợ học phí hoàn toàn cho học sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện cùng hiệu trưởng các trường THPT công lập về việc thu học phí và các khoản thu khác trong năm học mới. (xem chi tiết)

Sóng gió tuyển sinh, hơn 325.000 người bỏ xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT nói gì?

Hơn 325.000 thí sinh (khoảng 1/3 thí sinh dự thi) không đăng ký xét tuyển đại học bị nhiều người coi là bất thường, trong khi có chuyên gia nói là điều đáng mừng, còn đại diện Bộ GD&ĐT lại khẳng định hoàn toàn bình thường. (xem chi tiết)

Công bố 447 ứng viên xét công nhận tiêu chuẩn GS, PGS năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Theo đó, có tổng số 447 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư (GS) cơ sở xét duyệt chuyển lên 26/28 Hội đồng GS ngành/liên ngành. (xem chi tiết)

Bà Rịa-Vũng Tàu cấm các trường ép học sinh mua đồng phục đầu năm

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các trường tuyệt đối không in phù hiệu trên áo, không may thêm các họa tiết như cà vạt, nơ, viền… trên đồng phục học sinh, đồng phục học môn thể dục và lễ phục vì điều này gây ra khó khăn cho phụ huynh khi mua, may trên thị trường. (xem chi tiết)

Một người Việt được bổ nhiệm Giáo sư Luật ở ĐH Oxford

Trên website của Đại học Oxford, Vương quốc Anh, Khoa Luật vừa thông báo về việc phong hàm Giáo sư cho TS Bùi Ngọc Sơn. TS Sơn từng là sinh viên và giảng viên Khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo thông tin từ Khoa Luật, ĐH Oxford, TS Bùi Ngọc Sơn hiện là Giáo sư trong lĩnh vực Luật Châu Á tại Khoa Luật, ĐH Oxford, và là nghiên cứu viên của Trường St Hugh, ĐH Oxford. (xem chi tiết)