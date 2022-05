Điểm danh loạt bị can 'nhanh chân' ra nước ngoài trước khi bị khởi tố

TPO - Thời gian vừa qua có nhiều bị can trong các vụ án kinh tế lớn đã 'nhanh chân' ra nước ngoài trước khi bị khởi tố như Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương; Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch Vinalines; Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC); Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79…Một số đã bị bắt giữ và đưa ra xét xử, song vẫn còn người ngoài vòng pháp luật.

Dương Chí Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)

Theo cáo trạng, chiều 17/5/2012, Dương Chí Dũng, biết được thông tin sẽ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” nên đã thông báo cho em trai là ông Dương Tự Trọng (khi đó là Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng).

Ông Dương Tự Trọng đã yêu cầu Phạm Minh Tuấn và Hoàng Văn Thắng đón Dương Chí Dũng đưa đến nhà bố đẻ của bạn gái mình ở thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Đến nơi vào khoảng 2h sáng 18/5/2012. Tại Hải Hà, Vũ Tiến Sơn đã gọi Đồng Xuân Phong và Dũng “Bắc Kạn” để bàn bạc.

Dưới sự sắp xếp của ông Dương Tự Trọng, ông Dương Chí Dũng đã được đưa vào TPHCM bằng đường bộ, rồi tiếp tục đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Từ cửa khẩu này, Dũng “Bắc Kạn” và Đồng Xuân Phong thuê xe ôm chở Dương Chí Dũng sang Campuchia.

Đến trưa 24/5/2012, Phong mua vé máy bay cùng Dương Chí Dũng bay từ Campuchia sang Singapore để Dương Chí Dũng làm thủ tục xuất cảnh đi Mỹ. Tuy nhiên, do không được phép nhập cảnh vào Mỹ nên Dương Chí Dũng phải quay về sau đó đến Campuchia ẩn náu tại nhà một người bạn của Phong.

Tuy nhiên, ngày 4/9/2012, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Campuchia bắt giữ được Dương Chí Dũng. Đến 7/5/2014, HĐXX phúc thẩm tuyên y án tử hình bị cáo Dương Chí Dũng và buộc bồi thường 110 tỷ đồng.

Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79

Năm 2017, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, Chủ tịch Cty Xây dựng Bắc Nam 79) biết mình đang bị điều tra trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” nên nhờ Hồ Hữu Hòa (thầy phong thuỷ) "chắp mối" với ông Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an để nhờ giúp đỡ.

Theo hồ sơ vụ án, Phan Văn Anh Vũ sau đó thông qua Hồ Hữu Hòa chuyển 5 tỷ đồng cho ông Linh. Nhận được quà, ông Nguyễn Duy Linh đồng ý nói chuyện với Vũ.

Ngày 17/12/2017, ông Linh nói qua điện thoại với Vũ: “Tình hình rất căng… nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian, cố gắng qua nước châu Âu”.

Ba ngày sau, Vũ dùng hộ chiếu tên Lê Văn Sáu bỏ trốn sang Singapore nhưng sau đó bị bắt, di lý về Việt Nam ngày 4/1/2018.

Sáng 6/11/2021, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Duy Linh - cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) – cựu sĩ quan tình báo công an bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, cộng án 30 năm tù trong 4 vụ trước bằng 30 năm tù. Thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa bị phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí (PVC)

Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam” và các đơn vị thành viên; đồng thời ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét 4 bị can gồm: Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng, Phạm Tiến Đạt.

Cùng ngày Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT PVC.

Tuy nhiên, do bị can Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn nên ngày 16/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế.

Đến ngày 31/7/2017, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú, kết thúc hơn 300 ngày trốn chạy. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra xét xử trong các vụ án như: vụ án kinh tế xảy ra tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ; vụ tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land và bị tuyên án chung thân.

Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương

Tối 10/7/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công thương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nhưng do bà Thoa đã ra nước ngoài, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương. Sau đó, Interpol cũng đã truy nã đỏ đối với bà Thoa.

Bà Thoa bị cáo buộc có những sai phạm trong việc để lô đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, TPHCM rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng trong vụ án "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và có kết luận điều tra, đề nghị truy tố. Đến nay cơ quan điều tra chưa bắt được bà Thoa.

Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy-Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 9 thuộc cấp về 2 tội danh “buôn lậu” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 14/5/2019. Bộ Công an đã nhanh chóng phát lệnh truy nã toàn quốc và đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã quốc tế đối với Bùi Quang Huy. Đến nay cơ quan điều tra chưa bắt được Huy.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, từ năm 2014 - 2019, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo cấp dưới mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng, đa phần từ 16 đầu nậu tại Hồng Kông, Trung Quốc, rồi thuê các đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc sân bay Nội Bài. Hàng lậu sau đó được Cty Nhật Cường bán lẻ với tổng số 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng tiền thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex).

Ngày 29/5/2018 của Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) về tội "Nhận hối lộ". Sau khi xác minh, cơ quan điều tra kết luận bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn.

Ngày 31/5/2018, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Duy. Đến nay cơ quan điều tra chưa bắt được Duy.