Dịch COVID-19 phức tạp, thêm nhiều địa phương hoả tốc cho học sinh nghỉ học

TPO - Đến thời điểm này, đã có gần 20 địa phương cho học sinh nghỉ học toàn bộ hoặc một số cơ sở để phòng chống dịch COVID-19. Các trường chưa nghỉ dịch cũng chạy đua kiểm tra học kỳ II, chuyển sang học trực tuyến.

Từ trưa ngày 6/5, UBND tỉnh Thái Bình đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội sau khi ghi nhận thêm một số trường hợp mắc COVID-19. Theo đó, toàn bộ học sinh các cấp của địa phương cũng tạm dừng đến trường để phòng dịch từ ngày 6/5.

Quãng Ngãi: UBND tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 6/5 đến hết ngày 9/5 sau khi địa phương này ghi nhận có ca mắc COVID-19.

Bắc Ninh: Học sinh nghỉ học từ 6/5: Sau khi tỉnh Bắc Ninh phát hiện trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 do đi chăm người nhà ở Bệnh viện nhiệt đới T.Ư trở về đã đi đến nhiều trường học, ngay trong đêm 5/5, tỉnh này gửi hoả tốc thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học.

Theo đó, toàn bộ trẻ bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học bồi dưỡng kỹ năng, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…nghỉ học từ 6 đến hết ngày 9/5.

Trong thời gian nghỉ, các trường tạm dừng việc kiểm tra cuối năm học theo kế hoạch. Các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hình thức giao bài, dạy học trực tuyến phù hợp.

Đồng Nai: Học sinh nghỉ học từ 5/5

Sau khi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, hai học sinh là F1, Sở GD&ĐT Đồng Nai đã thông báo cho học sinh, học viên, trẻ em các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX ở thành phố Long Khánh và 6 xã (Xuân Trường, Xuân Bắc, Xuân Tâm, Suối Cao, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray) thuộc huyện Xuân Lộc; trường Mầm non Bảo Bình (xã Bảo Bình), Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Trung Dũng (xã Xuân Tây) ở huyện Cẩm Mỹ, nghỉ học từ ngày 5/5 cho tới khi có thông báo mới.

Lào Cai: Học sinh nghỉ học từ ngày 6/5

Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai đã có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT thị xã Sa Pa, các trường trực thuộc sở trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, thông báo kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về việc tạm dừng học tập trung từ ngày 6/5 đến hết 9/5.

Hà Tĩnh: Toàn bộ trẻ mầm non nghỉ học từ 7/5

Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19, sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học chủ động đẩy nhanh kế hoạch thi học kỳ II, kết thúc trước ngày 8/5. Sau đó, các trường thực hiện kế hoạch dạy học và ôn tập trực tuyến cho học sinh để hoàn thành chương trình.

Từ ngày 6/5, 14 trường ở khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19 nghỉ học. Cụ thể, có 2 trường ở TP Hà Tĩnh và 12 trường học từ mẫu giáo đến THCS ở huyện Thạch Hà đã cho hơn 5.000 học sinh nghỉ học.

Từ ngày 7/5, tất cả trẻ mầm non và học sinh ở các trung tâm giáo dục trên toàn tỉnh sẽ nghỉ học.

Hải Dương: Một số trường học sinh nghỉ học từ 4/5

Hơn 100 trường hợp F1, Hải Dương cho hơn 1.000 học sinh nghỉ học

Sau khi rà soát được hơn 100 trường hợp F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 tại huyện Thanh Miện, Hải Dương đã quyết định cho hơn 1.000 học sinh ở các trường nghỉ học để phòng dịch.

Theo UBND huyện Thanh Miện, ngay khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19, địa phương đã rà soát và xác định các trường hợp có tiếp xúc hoặc liên quan.

Đồng thời, cho học sinh trường THCS Thanh Giang, Mầm non Hồng Phong, Tiểu học Hồng Phong, THCS Hồng Phong nghỉ học tạm thời từ ngày 4/5, học sinh các trường còn lại trên địa bàn đi học bình thường.

Hà Nội: Toàn bộ học sinh dừng đến trường từ 4/5

Toàn bộ học sinh TP Hà Nội dừng đến trường từ 4/5 nghỉ học từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới. Học sinh các cấp học (trừ bậc mầm non) thực hiện lịch học trực tuyến để đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học. Kỳ thi khảo sát đối với lớp 12 tạm hoãn, chờ hướng dẫn sau.

Ngoài ra, trước đó các địa phương như TP Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hà Nam…đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp nghỉ học từ 4/5. Nhiều địa phương khác cũng đóng cửa các trường học ở nơi có nguy cơ dịch bệnh tấn công.

Nhiều địa phương đến thời điểm này đã yêu cầu các nhà trường chủ động cho học sinh kiểm tra học kỳ đề phòng tình huống dịch COVID-19 bùng phát, có thể đóng cửa trường học.

Phải kể đến như, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất cho học sinh tạm nghỉ học tập trung từ ngày 10/5 và chuyển sang học trực tuyến để chống dịch. Từ nay đến thời gian nghỉ, các nhà trường điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ II với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9/5.

Hà Tĩnh cũng yêu cầu các nhà trường chưa kiểm tra học kỳ II gấp rút kiểm tra và hoàn thành trước ngày 8/5 để chuyển sang dạy học trực tuyến.

Sở GD&ĐT Cần Thơ yêu cầu các nhà trường đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ II, kết thúc trước ngày 15/5.

Sở GD&ĐT Lào Cai hướng dẫn các cơ sở giáo dục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra học kỳ II trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 11/5/2021; Kiểm tra liên tục kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Riêng Thị xã Sapa đơn vị sẽ có hướng dẫn riêng vì ở đây học sinh đang nghỉ học để phòng dịch.