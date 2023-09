Đi sai phần đường, người lái xe máy tử vong sau va chạm ô tô

TPO - Sau cú va chạm với ô tô trên Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Lương Sơn (Hòa Bình), người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Vào hồi 15h, ngày 16/9, tại Km45, Quốc lộ 6 thuộc xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Thời điểm trên, xe máy biển số 29V5-273.64 do ông N.V.L (SN 1966, HKTT tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) điều khiển hướng Hoà Bình đi Hà Nội đã va chạm với xe ô tô biển số 28B-004.02 do anh Nguyễn Văn An (SN 1981, HKTT tại tổ 1, phường Thống Nhất, TP Hoà Bình, Hoà Bình).

Hậu quả, ông N.V.L tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân sơ bộ được lực lượng chức năng xác định, ông N.V.L khi điều khiển xe máy đã đi không đúng phần đường, dẫn đến tai nạn.