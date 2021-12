Đi lại dịp Tết, người dân kiến nghị Bộ Giao thông

Chỉ còn 1 tuần nữa tới Tết Dương lịch năm 2022 với 3 ngày nghỉ liên tục, sau đó 1 tháng sẽ tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với lịch nghỉ 9 ngày liên tục. Thời điểm này, rất nhiều người quan tâm tới việc đi lại giữa các tỉnh thành, đặc biệt với người từ các thành phố lớn về quê, khi một số nơi vẫn tồn tại những quy định giám sát, cách ly y tế khác chỉ đạo chung của cấp trung ương.

Điển hình như ngày 16/12 vừa qua, Ninh Bình yêu cầu tất cả người về từ Hà Nội phải cách ly tập trung, xét nghiệm PCR, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà, bất kể vùng nguy cơ dịch bệnh ra sao đã tiêm đủ liều vắc xin hay chưa. Chỉ 1 ngày sau, khi dư luận lên tiếng, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu thu hồi, Sở Y tế Ninh Bình mới bỏ quy định này.

Mới đây, cử tri nhiều địa phương như Hà Nội, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Thừa Thiên – Huế… đồng loạt gửi kiến nghị Bộ GTVT, Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, để từng bước khôi phục lại kinh tế. Theo cử tri các địa phương này, dù Chính phủ đã chỉ đạo thích ứng an toàn với dịch bệnh, nhưng thực tế việc đi lại của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn, thủ tục rườm rà, mỗi địa phương thực hiện một cách. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ GTVT có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể vấn đề này cho các địa phương thực hiện thống nhất, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đảm bảo hàng hoá lưu thông, đặc biệt dịp Tết sắp tới.

Trả lời cử tri, Bộ GTVT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn với dịch bệnh (Nghị quyết 128), hướng dẫn của Bộ Y tế về phân vùng nguy cơ (Quyết định4800), Bộ GTVT đã có hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không.

Bộ GTVT cũng triển khai Kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, các vùng nguy cơ dịch COVID-19 được phân thành 4 cấp độ (xanh, vàng, cam và đỏ), được đánh giá theo quy mô cấp xã/phường. Theo cấp độ này, vùng xanh và vàng được tổ chức hoạt động vận tải khách bình thường, hạn chế hoạt động ở vùng cam, và dừng hoạt động ở vùng đỏ. Tới nay, theo Bộ GTVT, hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng đường bộ, đường sắt, hàng không đã khôi phục dần, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 sắp tới.

Bộ GTVT cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh thành phối hợp chỉ đạo triển khai, đồng bộ quy định theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Bộ GTVT cũng tổ chức họp trực tuyến với tất cả tỉnh thành trên cả nước để triển khai.

Với hành khách, trước, trong và sau chuyến đi phải tuân thủ nguyên tắc 5K, các quy định phòng chống dịch khác. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ xét nghiệm với khách trong các trường hợp: có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở… có lịch sử dịch tễ đi từ vùng cam trở lên hoặc tới từ vùng đỏ.

Về tần suất hoạt động của phương tiện, địa bàn vùng xanh và vàng các phương tiện vận tải khách được hoạt động với tần suất bình thường; địa bàn vùng cam do địa phương quyết định tần suất, tối đa bằng 50% tần suất bình thường, hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện; Dừng hoạt động chở khách liên tỉnh, nội tỉnh với vùng đỏ (trừ taxi, xe hợp đồng thanh toán điện tử và trên xe có vách ngăn). Với đường sắt, được chạy tàu theo nhu cầu thị trường, được phép đón trả khách trên tất cả các ga dọc các tuyến.

Với người về các địa phương, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân các vùng xanh và vàng được đi lại bình thường; người về địa phương từ vùng cam trở lên nếu đã tiêm đủ liều vắc xin cách ly tại nhà 7 ngày, tiêm chưa đủ liều vắc xin hoặc chưa tiêm phải cách ly và xét nghiệm. Ngoài ra, với người về từ vùng đỏ, dù đã tiêm vắc xin hay chưa đều phải xét nghiệm, cách ly tại nhà hoặc tập trung (theo điều kiện từng gia đình và quy định từng địa phương).

Người dân đi lại giữa các tỉnh thành với nhau được yêu cầu tuân thủ nguyên tắc 5K, theo dõi sức khoẻ, khai báo y tế và khai báo chuyến đi trên các ứng dụng điện tử (Sổ SKĐT, PC-COVID).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng vừa ký Công điện 1725/CĐ-TTg của Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương: Có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19; tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê dịp Tết; có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.