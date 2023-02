Đề xuất bỏ bài thi thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội

TPO - Tối 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.