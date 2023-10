Đề nghị truy tố hai cựu nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan đến Cty Việt Á

TPO - Hai cựu nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bị cáo buộc lạm dụng chức vụ, quyền hạn câu kết với Công ty Việt Á chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Công an TP. Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để truy tố ba bị can: Phạm Ngọc Thùy (36 tuổi), Đỗ Thị Yến Phương (30 tuổi) - cả hai là cựu nhân viên Khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Trần Tiến Lực (36 tuổi) - nhân viên của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á). 3 bị can bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, Thùy, Phương là nhân viên Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, có nhiệm vụ giao, nhận hàng hóa với Công ty Việt Á, xét nghiệm, kiểm kho và dự trù hóa chất hằng tháng cho bệnh viện.

Sau thời gian giao nhận hàng, Thùy, Phương quen biết với Lực - nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty Việt Á. Đến cuối năm 2017, đầu năm 2018, Lực cho Thùy, Phương biết trong quá trình làm xét nghiệm, nếu bệnh viện dư hóa chất công ty sẽ hỗ trợ mua lại hàng.

Sau đó, Phương, Thùy đã tính toán trong quá trình xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Cụ thể, ngoài việc sử dụng kit xét nghiệm cho từng loại bệnh còn phải sử dụng một kit chứng âm, một kit chứng dương (mẫu bệnh nhân đã biết kết quả âm tính, dương tính) và những hóa chất đi kèm khác trong một lần thực hiện xét nghiệm. Lúc đó, Phòng xét nghiệm sinh học phân tử sử dụng loại máy PCR tối đa có thể để 94 mẫu bệnh phẩm và một chứng âm cùng một chứng dương. Nếu gom nhiều đợt mẫu bệnh phẩm để thực hiện xét nghiệm cùng một lần sẽ có hóa chất dư.

Để hợp thức số hàng dư, cả ba đã thống nhất làm hàng khống và giao hàng khống (bao bì nhãn mác như thật, nhưng bên trong là nước lọc).

Đến cuối tháng, lúc kiểm kho và dự trù hàng cho tháng tiếp theo, Phương, Thùy sẽ xác định trong đơn hàng của bệnh viện cần bao nhiêu kit thật để xét nghiệm, phần còn lại nhận hàng khống. Khi bộ phận khác của bệnh viện đặt mua hàng của Công ty Việt Á, Phương, Thùy và Lực sẽ thông báo cho nhau cách nhận biết.

Khi nhận hàng khống, Phương, Thùy bỏ không sử dụng. Sau khi bệnh viện thanh toán toàn bộ đơn hàng, Công ty Việt Á sẽ tính toán trừ các chi phí rồi trả lại tiền hàng khống còn lại cho Phương, Thùy.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2021, tổng giá trị hàng khống Công ty Việt Á đã cung cấp cho bệnh viện theo yêu cầu của ba bị can trên hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Công ty Việt Á đã chuyển cho Lực số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, Lực thanh toán lại cho Phương, Thùy.

Theo kết luận điều tra, bị can Phương và Thùy đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, kê khống số lượng hàng hóa phục vụ công tác xét nghiệm, câu kết với Lực cung cấp hàng khống, gây thiệt hại cho bệnh viện số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó Phương và Thùy thừa nhận chiếm đoạt 800 triệu đồng (mỗi người 400 triệu đồng).

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện sự chênh lệch số tiền hơn 412 triệu đồng. Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định số tiền này là tiền chênh lệch khi Công ty Việt Á sử dụng hóa chất tách chiết thủ công và Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thanh toán hóa chất tách chiết tự động. Nguồn gốc phát sinh số tiền này là do Phương, Thùy thỏa thuận với Lực việc gửi mẫu xét nghiệm đến Công ty Việt Á để thực hiện xét nghiệm. Sau đó, chuyển kết quả cho Phương, Thùy xác nhận, trả kết quả cho bệnh nhân.

Việc thỏa thuận của ba bị can này là tự thực hiện, không được sự đồng ý của bệnh viện. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ.

“Quá trình bán kit xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, Công ty Việt Á có chính sách chi tiền phần trăm hoa hồng cho nhân viên và lãnh đạo. Tuy nhiên, hành vi chiết khấu này liên quan đến các gói thầu mua sắm tập trung của Sở Y tế Cần Thơ nên Công an sẽ tiếp tục điều tra và đề xuất xử lý sau”, kết luận điều tra nêu rõ.