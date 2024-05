Dạy lái xe Thái Việt - Đơn vị đào tạo và sát hạch lái xe uy tín Hà Nội

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thái Việt là một lựa chọn trong những lựa chọn hàng đầu về địa chỉ thi bằng lái xe ô tô B1, B2, C, xe máy A1, A2 tại Hà Nội.

1. Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Thái Việt

Với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong đào tạo lái xe chuyên nghiệp, Thái Việt tự hào là đơn vị dạy học lái xe ô tô và tổ chức thi sát hạch lái xe uy tín bậc nhất Hà Nội, bởi:

● Tỷ lệ thi đạt hơn 90%

Kể từ khi thành lập, thành công lớn nhất của Thái Việt là đào tạo ra hơn 100.000 học viên. Mỗi năm, trung tâm có hơn 20.000 học viên học và thi sát hạch thành công các hạng B1, B2 và C. Đặc biệt, Thái Việt cam kết 100% học viên tốt nghiệp đều có kỹ năng tốt trong việc lái xe cũng như am hiểu về luật giao thông đường bộ.

● Hơn 200 giáo viên giỏi

Thái Việt sở hữu hơn 200 giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm. 100% giáo viên đều đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi do Tổng Cục Đường Bộ tổ chức thi hàng năm.

● Sân sát hạch riêng

Trung tâm đào tạo và Sát hạch lái xe ô tô Thái Việt sở hữu sân thi riêng rộng 45000m2 và một sân tập sa hình bên cạnh đặt tại Thường Tín và đạt chuẩn ISO 9001:2015.

● Xe tập lái mới và hiện đại

Cam kết 100% xe tập lái đều là xe đời mới, được bảo dưỡng định kỳ. Hệ thống điều hòa, khử mùi của xe tốt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học viên.

● Phương pháp đào tạo

Giáo viên nghiệp vụ cao sẽ dạy bài bản lý thuyết song song với thực hành, giúp học viên vừa nắm vững kiến thức vừa hình thành kỹ năng lái xe an toàn.

● Hệ thống 8 khu vực học lái tại Hà Nội

Với hệ thống tất cả các khu vực học lái xe ô tô ở Hà Nội, Thái Việt giúp học viên có thể đăng ký học tại khu vực gần nhà nhất ví dụ như:

o Khu vực Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

o Khu vực Hồ Đền Lừ - Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

o Khu vực khu đô thị Linh Đàm - Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

o Khu vực Đường Nguyễn Khoái - Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

o Khu vực Phường Nhật Tân - Quận Tây Hồ, Hà Nội.

o Khu vực Tứ Hiệp, Pháp Vân - Quận Thanh Trì, Hà Nội.

o Khu vực Ngọc Hồi - Quận Thanh Trì, Hà Nội.

o Khu vực Sài Đồng, khu đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên, Hà Nội.

2. Quy trình học và thi bằng lái xe ô tô

Tại Thái Việt, quy trình học và thi bằng lái xe ô tô cơ bản sẽ gồm 7 bước:

● Bước 1: Đăng ký và nộp hồ sơ.

● Bước 2: Học lý thuyết ô tô và mô phỏng 120 tình huống.

● Bước 3: Học thực hành trên xe ô tô có gắn DAT.

● Bước 4: Học 3 giờ cabin mô phỏng.

● Bước 5: Tham gia kỳ thi tốt nghiệp khóa học lái xe.

● Bước 6: Tham gia kỳ thi sát hạch lái xe ô tô.

● Bước 7: Nhận bằng (nếu thi đạt kỳ thi sát hạch).

3. Các khóa đào tạo và thi bằng lái xe

Các khóa học lái xe tại Thái Việt bao gồm 3 khóa chính là học lái xe hạng B1, B2 và C. Ưu điểm chung của 3 khóa học này đều giảm 500.000 đồng khi đăng ký Online, đăng ký chỉ cần CMT, học phí trọn gói 100%, học 1 thầy 1 trò, học gần nhà, thời gian linh hoạt và có chương trình nâng cao.

● Khóa học lái xe ô tô bằng B1

Bằng lái xe B1 có thời hạn là 10 năm. Với khóa học này, Thái Việt sẽ hướng dẫn bạn có thể lái xe ô tô được chỉ sau 2 tuần học. Hiện tại, khóa học lấy bằng B1 có mức học phí chỉ từ 7.800.000 đồng/khóa.

● Khóa học lái xe ô tô bằng B2

Bằng lái xe B2 cũng có thời hạn là 10 năm. Mức học phí của khóa học lái xe ô tô bằng B2 tại Thái Việt chỉ từ 7.400.000 đồng/khóa.

● Khóa học lái xe ô tô bằng C

Thời gian học lấy bằng lái xe hạng C lâu hơn so với học lấy bằng B1 và B2. Học phí của khóa học này chỉ từ 9.500.000 đồng/khóa.

4. Khoá bổ túc tay lái

Thái Việt tự tin là một trong những địa chỉ dạy bổ túc tay lái có tiếng tại Hà Nội:

● Bổ túc lái xe ô tô trên nhiều địa hình như đường cao tốc, bằng phẳng, đường hẹp, dốc, gập ghềnh,...

● Bổ túc 1 giáo viên kèm 1 học viên, tạo điều kiện cho bạn cầm lái toàn thời gian.

● Bổ túc lái xe ô tô đủ và đúng giờ.

5. Khoá nâng hạng giấy phép lái xe

Hiện tại, trung tâm Thái Việt có các khóa học nâng B2 lên C, nâng B2 lên D, nâng C lên D và nâng C lên E. Với các khóa học nâng hạng này, học viên của Thái Việt sẽ được:

● Hỗ trợ làm hồ sơ tại nhà.

● Đăng ký là vào học ngay.

● Miễn phí tài liệu ôn tập.

● Học phí trọn gói 100% (cam kết không phát sinh thêm chi phí).

● Nhận bằng 1 tuần sau khi thi.

Nếu bạn đang có nhu cầu học lấy bằng lái xe ô tô hạng B1, B2, C, nâng hạng hay cần bổ túc tay lái, liên hệ Trung Tâm Đào Tạo và Sát Hạch Lái Xe ô tô Thái Việt ngay hôm nay để nhận được mức giá tốt nhất!

Thông tin liên hệ: Trung tâm đào tạo lái xe và sát hạch lái xe Thái Việt

● Hotline: 1900 0329

● Website: https://daylaixehanoi.vn/

● VPGD: 201 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu giấy, Hà Nội.

● Trụ sở & sân sát hạch: Thôn Kiều thị, xã Thắng Lợi, H. Thường Tín, Hà Nội