Đầu tư shophouse vùng ven thành phố lớn: Kênh trú ẩn an toàn

Năm 2022 trong bối cảnh nguy cơ lạm phát tăng cao, các chuyên gia kinh tế nhận định, bất động sản sẽ là kênh trú ẩn an toàn được người dân và nhà đầu tư lựa chọn.

Tuy nhiên, rót tiền vào đâu để đồng vốn vẫn sinh lời lại là câu chuyện không hề dễ. Theo nhiều nhà đầu tư, các dự án shophouse hay liền kề ven các thành phố lớn như TP.HCM sẽ là dòng BĐS hấp dẫn hơn hết vì tính thanh khoản cao và khả năng sinh lời “kép” (vừa để ở, vừa cho thuê).

Căng thẳng vì bão giá

Kể từ đầu năm 2022, những căng thẳng liên quan đến chiến sự tại Ukraine khiến nền kinh tế thế giới vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, lại thêm “chao đảo” vì gián đoạn chuỗi cung ứng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều nước đang phải chật vật ứng phó với bài toán lạm phát tăng phi mã.

Chịu tác động từ lạm phát, nhìn chung thị trường đầu tư đầy biến động, trong đó một số kênh như vàng, tiền điện tử, chứng khoán,… và giá trị một số đồng tiền của các nền kinh tế lớn như châu Âu hay Nhật Bản lao dốc, buộc các nhà đầu tư phải tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn mới cho tài sản.

Còn tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh các biện pháp tổng thể để ngăn chặn lạm phát, bão giá, song nền kinh tế vẫn đang chịu những áp lực từ lạm phát.

Cụ thể, chỉ tính trong lĩnh vực xây dựng giá vật liệu xây dựng tăng từ 10 - 15% trong 2 tháng qua và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Giá xăng dầu cuối tháng 5 đã phá kỷ lục vượt mốc hơn 30.000 đồng/lít kéo theo các mặt hàng khác đều thông báo tăng giá trong tháng 5 khiến nỗi lo lạm phát lại ám ảnh nền kinh tế. Hầu hết các lĩnh vực chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, xây dựng và bán lẻ... đều bị ảnh hưởng lớn.

Theo các chuyên gia kinh tế, lạm phát làm hao mòn lợi nhuận thu được từ các khoản tiết kiệm, cho dù đó là tiền mặt hoặc tiết kiệm có lãi suất cố định như trái phiếu. Những khoản này mang lại lợi ích cho những nhà đầu tư vào tài sản hoặc cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi cao hơn, và dĩ nhiên rủi ro cũng cao hơn. Trong đó, đầu tư vào tài sản, cụ thể là bất động sản vẫn được nhiều nhà đầu tư “chọn mặt gửi vàng”.

Shophouse vùng ven: Điểm sáng để đầu tư

Theo một chuyên gia của Hiệp hội BĐS Việt Nam, bất động sản vẫn là lựa chọn an toàn cho những cá nhân đang sở hữu dòng tiền lớn cần tìm một bến đỗ an tâm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn e ngại khi cân nhắc nên chọn bất động sản ra sao để tránh khỏi bẫy thị trường. Xét ở khía cạnh bảo toàn vốn, shophouse thương mại được đánh giá là kênh trú ẩn an toàn nhờ khả năng sinh lời ổn định.

Theo TS.Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia Địa ốc Đại học Ngân hàng TP.HCM đánh giá, bất chấp lạm phát, quy luật về hàng hóa cầu cao, cung quá ít lại càng là lựa chọn an toàn. Những dòng sản phẩm bất động sản mới với số lượng hữu hạn và chạm đúng thị hiếu người mua thì việc sở hữu chúng luôn mang lại giá trị ở hiện tại và thỏa mãn yếu tố đầu tư lâu dài.

Điển hình như dự án Shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa tại Long An do MIKGroup phát triển. Đây là dự án có quy mô hơn 11ha gồm 426 căn shophouse, sở hữu vị trí đắc địa trên tuyến đường 3/2 bề thế nhất thị trấn Hậu Nghĩa. Không chỉ xây dựng một trung tâm thương mại, giải trí quy mô và sầm uất nhất Đức Hòa, MIKGroup còn kỳ công kiến tạo một điểm đến mua sắm – trải nghiệm văn hóa, kiến trúc,… lớn nhất khu vực.

Với định hướng đó, MIKGroup mang tới 3 lối kiến trúc độc đáo cho 3 phân khu shophouse. Phố Tây nổi bật với kiến trúc tân cổ điển sang trọng; phố Trung tâm là sự kết hợp Á – Âu thanh lịch và phố Đông với lối kiến trúc Á Đông mang đậm bản sắc. Trong đó, phân khu phố Đông hiện đang được MIKGroup giới thiệu ra thị trường và tạo tiếng vang về một sản phẩm mang giá trị khai thác đầu tư và giá trị biểu tượng kiến trúc.

Hai dãy shophouse với kiến trúc Á Đông đặc trưng với chất liệu gỗ và hình mái dốc chạy dọc tuyến phố 3/2 càng tăng thêm sức hấp dẫn khi gần kề công viên Mặt trời – biểu tượng của đất nước Nhật Bản hùng vĩ và vườn Thiền mang đậm phong cách ZEN.

Hai yếu tố cảnh quan này cũng làm tăng giá trị đầu tư cho shophouse phố Đông khi dự kiến, nơi đây sẽ tăng khả năng thu hút hàng triệu lượt du khách tới đây mỗi năm.

Nhờ hội tụ đủ các yếu tố tiềm năng bậc nhất, sức nóng của sản phẩm giới hạn tại vùng lõi Long An - shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa đã lan tỏa từ trong Nam ngoài Bắc, thu hút sự quan tâm của cả các nhà đầu tư miền Nam lẫn niềm Bắc. Đơn cử như trong sự kiện ra mắt chính thức phân khu phố Đông vừa qua, lượng khách hàng phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội đã chiếm tới gần nửa số lượng giao dịch. Con số này chứng tỏ, nhà đầu tư phía Bắc không ngại rót tiền vào các dự án ở miền Nam, miễn là dự án đó có khả năng sinh lời hấp dẫn.

Không chỉ là sản phẩm bảo toàn vốn và gia tăng giá trị theo thời gian, shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn là số ít dự án địa ốc có giải pháp tài chính ưu việt giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, ân hạn gốc 36 tháng. Cùng với đó, khách hàng còn có cơ hội nhận được xe ô tô Camry 2.5 Q qua chương trình bốc thăm may mắn do MIKGroup tổ chức.

Sau khi ra mắt phố Đông và tạo sức hút trên thị trường, dự kiến trong tháng 8/2022, MIKGroup sẽ cho ra mắt phân khu phố Trung tâm với hơn 150 căn shophouse mang kiến trúc Indochine hòa quyện mềm mại của hai vẻ đẹp Á và Âu. Sự kiện này sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cung sản phẩm đầu tư chất lượng cho thị trường.