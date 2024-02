Đầu năm 2024, TH true MILK làm được 2 điều khó trong lịch sử ngành chăn nuôi và chế biến sữa thế giới

Đầu năm mới 2024, tin vui từ nhà máy sữa TH: Sản lượng chế biến của TH true MILK đã đạt hơn 1 triệu tấn sữa/ngày. Việc gia nhập “câu lạc bộ 1 triệu tấn” chỉ sau 12 năm thành lập là “tốc độ chưa từng có trong lịch sử ngành sữa thế giới” - theo ông Arghyal Mandal - Giám đốc CTCP Sữa TH. Đây cũng là một thành tựu “độc nhất vô nhị” khi 100% nguồn sữa tươi nguyên liệu là từ hệ thống trang trại của TH - đảm bảo chất lượng đồng nhất hoàn hảo tại nguồn.

01. Gia nhập “câu lạc bộ triệu tấn/ngày”: TH true MILK làm được 2 điều khó trong lịch sử ngành chăn nuôi và chế biến sữa thế giới

PV: Thưa ông, những ngày đầu năm 2024, nhà máy sữa do ông làm CEO đã đạt mốc sản xuất hơn 1 triệu tấn sữa/ngày. Nhiều chuyên gia trong ngành sữa đánh giá đây “khoảnh khắc tự hào, mang tính lịch sử”. Mong ông chia sẻ cụ thể hơn về cột mốc quan trọng này của TH cũng như ngành chăn nuôi và chế biến sữa tươi sạch Việt Nam?

Ông Arghya Mandal: Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi rời đất nước có ngành công nghiệp sản xuất sữa phát triển mạnh mẽ, nơi có những nhà máy chế biến đến 1,7 triệu lít sữa tươi/ngày để gia nhập TH true MILK. Tại thời điểm đó, nhà máy sữa của TH mới chỉ đạt sản lượng 100 tấn /ngày. Nhỏ hơn 17 lần so với công ty tôi đang quản lý lúc đó.

Tại sao tôi lại đồng ý về làm việc ở TH? Lý do lớn nhất để 12 năm trước tôi quyết định đến với TH, đơn giản, tôi nhìn thấy một quyết tâm cháy bỏng, đầy kiên định từ người phụ nữ Việt Nam mà tôi tiếp xúc.

Ngay ở cuộc trò chuyện đầu tiên, rất thẳng thắn, bà Thái Hương - nhà sáng lập của TH - nói với tôi về quyết tâm phải làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Quyết tâm ấy không đơn thuần chỉ là cảm xúc của một người phụ nữ muốn làm ly sữa bằng trái tim và tấm lòng người mẹ. Qua cách chia sẻ, tôi nhận ra mình đang đối diện với một nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược và hết sức chu toàn khi lên kế hoạch. Từ đây, tôi tự tin và mong muốn trở thành một phần hữu ích góp sức cho thành công của dự án sữa tươi sạch TH.

Và sự thật, TH true MILK với quyết tâm cũng như sự kiên định, sự dẫn dắt của bà Thái Hương đã thực hiện một “cuộc cách mạng sữa tươi sạch” ở Việt Nam, góp phần cải thiện và nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực cho người Việt, thay đổi phương thức sản xuất của ngành. Điều này các chuyên gia trong ngành đã nhắc đến nhiều. Tôi sẽ không nhắc lại, nhưng tôi phải nói rằng, để có ngày hôm nay, khi các sản phẩm TH true MILK đang chiếm tới 45% thị phần phân khúc sữa tươi tại Việt Nam – và những sản phẩm của TH nhận được sự đón nhận của thị trường, chúng tôi đã thấm nhuần và thực hành phát triển bền vững, theo đuổi con đường làm sản phẩm “thật”, “hoàn toàn từ thiên nhiên”, tươi sạch với định vị cao cấp, tốt cho sức khỏe ngay từ ngày đầu thành lập.

Vào ngày 4/1/2024, nhà máy sữa của TH true MILK đã đạt mốc sản lượng 1,085 triệu lít sữa/ngày. Tôi vỡ òa và vô cùng hạnh phúc! Những nỗ lực của chúng tôi trong suốt 15 năm qua đã trở thành hiện thực, mà cá nhân bản thân tôi là hơn 12 năm.

PV: Hẳn là cột mốc chế biến hơn 1 triệu lít sữa tươi sạch/ngày mà TH đạt được phải có rất nhiều ý nghĩa. Nhìn rộng ra quốc tế, hiện đang có bao nhiêu doanh nghiệp sữa trên thế giới đạt sản lượng từ 1 triệu lít/ngày thưa ông?

Ông Arghya Mandal: Sự thật là trên thế giới, không có nhiều công ty sữa có thể góp mặt vào “câu lạc bộ triệu lít/ngày”! Trong “câu lạc bộ” này đa số là những tên tuổi lớn với lịch sự phát triển lâu đời trong ngành.

Về mặt chuyên môn, một khi gia nhập “câu lạc bộ 1 triệu lít sữa tươi sạch/ngày”, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đã đạt trình độ phát triển vượt bậc, trưởng thành về mọi mặt.

Hơn thế nữa, cũng cần biết rằng, trong số vài hãng sữa khổng lồ đang sản xuất 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu tấn sữa/ngày hiện nay, rất hiếm doanh nghiệp có đủ năng lực để có được nguồn sữa tươi nguyên liệu mà 100% thu hoạch từ chính trang trại của mình. Đôi khi các hãng sữa đó phải cần nguyên liệu từ nhiều nguồn cung khác nhau như: sữa tươi họ tổ chức chăn nuôi, sữa tươi họ thu mua, sữa bột… chẳng hạn.

Trong khi đó, TH đã làm được cả hai điều khó của ngành sữa thế giới: Thứ nhất, TH đã chính thức đạt năng lực sản xuất, chế biến hơn 1 triệu tấn sữa tươi sạch/ngày. Thứ hai, 100% nguyên liệu cho các sản phẩm TH true MILK đến từ đến “1 nguồn duy nhất” chính là các trang trại bò sữa TH. Điều đó có nghĩa là sữa tươi sạch nguyên liệu của TH true MILK được kiểm soát chất lượng và đảm bảo sự đồng nhất và hoàn hảo ngay tại nguồn.

Cột mốc sản lượng “triệu tấn/ngày” cũng đồng thời là minh chứng cho hiệu quả và mức độ hiện đại hàng đầu thế giới của các quy trình, công nghệ, thực hành chăn nuôi, công tác thú y, chăm sóc, quản trị… của Tập đoàn TH.

Thực tế là, nếu bạn đem so sánh chất lượng sữa nguyên liệu của TH với những quốc gia có nền chăn nuôi phát triển hơn như New Zealand, Canada, Mỹ hay Châu Âu thì tiêu chuẩn chất lượng sữa nguyên liệu của TH đang ngang bằng với các quốc gia này. Trong một số trường hợp, khi phân tích cụ thể thành phần dinh dưỡng và vi sinh vật, thậm chí, một số chỉ số về tiêu chuẩn chất lượng sữa tươi nguyên liệu của TH còn đang vượt trội so với chuẩn quốc tế.

Thêm một điểm đặc biệt “độc nhất vô nhị” nữa mà TH làm được với cột mốc chế biến hơn 1 triệu lít sữa tươi sạch/ngày - theo hiểu biết của tôi về ngành sữa, hiện tại trên thế giới, chưa có công ty nào ngoài TH true MILK đạt đến sản lượng “khủng” này chỉ trong vòng 12 năm - khoảng thời gian ngắn nhất, nhanh nhất trong lịch sử ngành công nghiệp chăn nuôi và chế biến sữa trên toàn thế giới.

02. 5 bí quyết dựng xây kỳ tích ở TH

PV: 12 năm trước, đã từng có ý kiến cho rằng nuôi bò sữa ở Nghệ An là không tưởng và TH đang đi con đường không ai đi. Theo ông, những bí quyết nào giúp TH tạo nên kỳ tích này thưa ông?

Ông Arghya Mandal: Kỳ tích về chất lượng và tốc độ đáng kinh ngạc này có được là nhờ TH đã kiên định đầu tư đồng bộ vào mọi công nghệ hàng đầu thế giới và xác định hướng đi chiến lược là phát triển bền vững ngay từ ngày đầu thành lập.

Với tầm nhìn xa và quyết tâm mang tới những sản phẩm tốt nhất, Nhà sáng lập Thái Hương đã đầu tư bài bản trên toàn bộ chuỗi sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch. Những gì tốt nhất thế giới từ công nghệ, mô hình quản trị, quy trình thiết bị sản xuất từ khâu trồng cỏ nguyên liệu tới chăn nuôi, chế biến sữa, bảo quản và phân phối sản phẩm tới tay người tiêu dùng đều đã được đầu tư, mang về Việt Nam.

Và tại Việt Nam nói chung cũng như Nghĩa Đàn, Nghệ An - nơi đặt trang trại đầu tiên của TH nói riêng, tôi đồng ý - điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa ôn đới. Nhưng bằng công nghệ, bằng quyết tâm và sự đầu tư bài bản, chiến lược bền vững, TH đã dần khắc chế thiên nhiên, từng bước vững chắc xây dựng một “thủ phủ bò sữa” của Việt Nam. Dựa vào những kinh nghiệm, bài học quý báu tích lũy được, chúng tôi đang mở rộng dự án chăn nuôi và chế biến sữa tươi sạch ra nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Và chúng tôi rất tự hào đã đạt được nhiều thành quả thực chất, góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch Việt Nam, nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam, ghi dấu Việt Nam trên bản đồ sữa thế giới. Thậm chí, chúng tôi còn mang ly sữa Việt chất lượng cao và nhân rộng mô hình chăn nuôi công nghệ cao, chế biến sữa tươi sạch ra nhiều quốc gia khác trên thế giới. Ví dụ như dự án chăn nuôi và chế biến sữa của TH tại Liên bang Nga.

Để giúp bạn dễ hình dung về những gì Madam Thái Hương và hàng chục ngàn người lao động ở TH đã cống hiến, tôi sẽ chia sẻ rất nhanh và khái quát về những bí quyết tạo dựng nên thành công của TH.

Thứ nhất cũng là điều kiện tiên quyết nằm ở quyết tâm mạnh mẽ của Madam Thái Hương về sứ mệnh mang “Vì tầm vóc Việt” và khát vọng phụng sự cộng đồng, vì sức khỏe cộng đồng.

Thứ hai, hàng chục nghìn chuyên gia, người lao động của Tập đoàn luôn đi đúng định hướng của Nhà sáng lập, của Tập đoàn.

Thứ ba, chúng tôi tập trung vào việc cần làm, cải tiến và sáng tạo không ngừng, cập nhật những thành tựu công nghệ mới nhất trong ngành.

Thứ tư, chúng tôi có một tập thể thống nhất với những thành viên làm việc bằng tất cả trí tuệ và trái tim.

Thứ năm, hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ và trở thành những chuyên gia hàng đầu về công nghiệp sữa trong vùng khí hậu nhiệt đới.

03. Từ một ngành tưởng như không có lợi thế cạnh tranh đã trở thành ngành phát triển hiệu quả của Việt Nam

PV: Vậy ông đánh giá như thế nào về tính tạo tác động của kỳ tích chất lượng tốt nhất và tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử ngành sữa thế giới mà TH đạt được đối với Việt Nam thưa ông?

Ông Arghya Mandal: Hãy nghe tôi nói về tốc độ. Năm 2008 - thời điểm TH bắt đầu làm sữa tươi sạch, thị trường sữa Việt Nam chỉ có 8% là sữa tươi nguyên chất. Đến nay, sau hơn 1 thập kỉ TH phát triển và chiếm gần 45% thị phần phân khúc sữa tươi Việt Nam thì sản phẩm sữa tươi trên thị trường đang ở tỷ lệ gần 40%.

Tôi cho rằng đó chính là một cuộc cách mạng.

Trong hơn một thập kỷ thôi, Việt Nam đã thực hiện thành công cuộc cách mạng thay đổi hiểu biết và nhận thức của người tiêu dùng về sữa tươi sạch, thay đổi bản chất ngành chăn nuôi và chế biến sữa.

Và khi dự án thành công, TH trở thành doanh nghiệp Việt Nam tiên phong duy trì mức tăng trưởng 2 con số suốt nhiều năm liên tục. Như vậy, từ một ngành kinh tế tưởng như không có lợi thế cạnh tranh, chăn nuôi bò sữa tập trung và chế biến sữa công nghệ cao đã được TH chứng minh có thể trở thành ngành phát triển hiệu quả tại Việt Nam.

Ngoài ra, ở một khía cạnh khác quan trọng đối với cộng đồng là chất lượng thì TH đang mang lại những sản phẩm sữa tươi sạch đạt chuẩn thế giới cho người tiêu dùng Việt Nam. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa là nguồn thực phẩm có thành phần dinh dưỡng cân bằng, là nguồn dinh dưỡng quan trọng, tạo tiền đề giúp trẻ em phát triển tối ưu cả về trí tuệ và thể lực.

Suốt 15 năm qua, TH đã và đang kiên tâm trên con đường sữa tươi sạch, vì sức khỏe cộng đồng. Như vậy, bên cạnh cột mốc sản lượng “triệu tấn” đáng tự hào hôm nay, chúng tôi hạnh phúc vì tất cả những điều tốt đẹp mình đã làm được tại Việt Nam và cho Việt Nam.

PV: Rất cảm ơn ông về cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành!