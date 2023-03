Đạo diễn Hàn Quốc bị nhóm dị giáo đe dọa

TPO - ''In The Name of God: A Holy Betrayal'' (Tạm dịch: Nhân danh Thần Linh: Sự phản bội thiêng liêng) là bộ phim tài liệu đang được quan tâm trên Netflix thời gian qua. Phim gây sốc khi không ngần ngại vạch trần một số thủ lĩnh giáo phái cực đoan Hàn Quốc, những kẻ đã thao túng và bóc lột các tín đồ một cách tàn ác nhất, bao gồm lạm dụng, cưỡng bức, thao túng tâm lý, tẩy não, kiểm soát cuộc sống… trong nhiều năm.

Đạo diễn của phim Cho Sung-hyun đang bị các giáo phái vẫn đang hoạt như JMS, Baby Garden, Manmin… đe dọa, sẵn sàng cử những tín đồ cuồng tín tấn công, đánh đập, khủng bố. Do đó Netflix và các cơ quan chức trách Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp nhằm hỗ trợ và bảo vệ đạo diễn Cho và Maple Yip (nhân chứng trong phim). Trong buổi họp báo về vấn đề này ngày 10/3, phía nhà sản xuất cho biết: “Vì sự an toàn của Cho Sung-hyun, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức sau khi sự kiện kết thúc”. Netflix không cho phép người lạ tiếp cận đạo diễn Cho trong sự kiện này bởi vấn nạn tà giáo hiện lộng hành khắp ở Hàn Quốc. Giáo chủ Kim Ki-soon của Baby Garden đệ đơn kiện, yêu cầu Netflix Hàn Quốc phải bồi thường 7,7 triệu USD. Năm 2001, giáo phái này cũng kiện đài SBS lên Tòa án quận phía Nam Seoul, xin lệnh cấm phát sóng phim có tựa đề Unanswered Questions – 5 Years After The Baby Garden và đã thành công, khiến đài SBS phải sản xuất một bộ phim tài liệu đặc biệt khác để thay thế, dự kiến sắp tới được công bố. Như vậy để thấy những giáo phái như thế này hoạt động có tổ chức và nắm trong tay quyền lực đáng kể, có thể đã cắm rễ sâu vào giới tinh hoa Hàn Quốc. SBS là đài nội địa nên khó lòng chống lại được sức mạnh của các giáo phái này. Tuy nhiên lần này tòa án không còn đứng về phía các giáo phái. Trước đó vào ngày 2/3, giáo phái JMS cũng đã đệ đơn xin cấm chiếu phim nhưng đã bị bác bỏ. Tòa án nhận định: “Đài MBC và Netflix đã thu thập một lượng đáng kể các thông tin khách quan và chủ quan, và đã thực hiện chương trình dựa trên cơ sở đó”. Netflix là một ông lớn ở Mỹ, và họ không nằm ở vị trí phải lo sợ các giáo phái Hàn Quốc. Họ sẽ đảm bảo cho loạt phim cùng những người trong đoàn phim được an toàn. Phần 2 của In The Name of God: A Holy Betrayal đang trong giai đoạn sản xuất, dự kiến tiết lộ thêm nhiều chi tiết hấp dẫn. Phú Quang