Dàn hoa khôi, người đẹp lộng lẫy dự khai trương Maza Wedding Center

Sự kiện khai trương MAZA WEDDING CENTER cùng với show biểu diễn bộ sưu tập váy cưới mới nhất của chuyên gia trang điểm Phương MAZA tại thành phố Cần Thơ đã thu hút sự tham dự của dàn hoa khôi, người đẹp.

Tối 27/4, chuyên gia trang điểm Phương MAZA chính thức khai trương MAZA WEDDING CENTER cùng với show diễn bộ sưu tập váy cưới mới nhất, nhằm đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp 10 năm của mình.

Phương MAZA là một chuyên gia trang điểm nổi tiếng với 10 năm trong nghề, 5 năm trong lĩnh vực áo cưới. Trong hành trình làm nghề, anh đã giúp nhiều cô gái toả sáng ở những cuộc thi nhan sắc cũng như làm đẹp cho hàng trăm cô dâu tại miền Tây. Sự nỗ lực, học hỏi không ngừng trong công việc đã giúp Phương MAZA có được vị trí đứng trong giới trang điểm hiện nay.

Phương MAZA chia sẻ, MAZA WEDDING CENTER là 1 dự án đã được anh ấp ủ từ lâu. Với không gian thiết kế sang trọng, hiện đại - toạ lạc tại vị trí đắc địa hơn 1.000m2 (số 205, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), MAZA kỳ vọng sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đầy mới mẻ và tiện lợi, tốt nhất tại Cần Thơ.

Đêm khai trương MAZA WEDDING CENTER có sự xuất hiện của dàn người đẹp như: Hoa hậu Du lịch Thế giới - Mơ Phan, Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương – Huỳnh Thuý Vi, Hoa khôi Sinh Viên Việt Nam - Tường Vi, Hoa khôi Sinh viên TP. Cần Thơ 2015 - Vũ Thanh Tú, Hoa khôi Trường Đại học Nam Cần Thơ - Thu Ngân, Hoa khôi Trường Đại học FPT- Kiều Duy,… cùng đông đảo bạn bè, người thân đến tham dự.

Tại buổi khai trương, các khách mời được xem show diễn bộ sưu tập (BST) trang phục váy cưới do chính Phương MAZA thiết kế. Các thiết kế váy cưới của BST trình diễn được đánh giá không chỉ đẹp mắt, sang trọng mà còn mang những nét độc đáo riêng.

Nói về BST lần này, anh Phương MAZA chia sẻ, một đám cưới cổ tích thì không thể thiếu những nàng dâu xinh đẹp như công chúa và những chiếc váy cưới sang trọng giúp các nàng dâu trở nên lộng lẫy và rạng rỡ nhất. Bộ sưu tập “FAIRY TALE” lần này, MAZA WEDING đã chọn những họa tiết ren nổi 3D tinh xảo, kết hợp với kỹ thuật đính kết thủ công tỉ mỉ giúp các nàng dâu trở thành nàng công chúa kiều diễm thướt tha mà còn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Bên cạnh đó, dòng váy LUXURY ĐẠI LỄ của bộ sưu tập này được sử dụng các chất liệu lấp lánh cao cấp làm chủ đạo. Mẫu váy đặc trưng trong Collection này chính là Form dáng váy cưới công chúa. Váy được thiết kế với tùng váy phồng lớn, thân váy có nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ kết hợp cùng thủ công đính đá tỉ mỉ để biến chiếc váy trở nên huyền ảo và lung linh.

Luôn chăm chút trong từng khâu, các mẫu váy cưới được MAZA WEDDING CENTER lựa chọn chất liệu cao cấp, sang trọng giúp cô dâu tôn dáng và trở nên xinh đẹp hơn. Bạn sẽ thực sự hóa thân thành một nàng công chúa bước ra từ cổ tích trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.

Chuyên gia trang điểm Phương MAZA chia sẻ: “MAZA WEDDING không chỉ là trung tâm váy cưới mà tại đây còn cung cấp đầy đủ tất cả dịch vụ cưới như make up, studio & film. Bên cạnh đó, lĩnh vực đào tạo học viên rất được trung tâm chú trọng. Một điều đặc biệt là show diễn lần này do toàn bộ học viên của học viện MAZA Make Up ACADEMY thực hiện”.

Trong thời gian tới, MAZA WEDDING CENTER sẽ tiếp tục xây dựng thương hiệu và trở thành một điểm đến đáng tin cậy, đẳng cấp bậc nhất không chỉ riêng TP. Cần Thơ mà còn một số tỉnh, thành lân cận. Đến đây các cặp đôi sẽ được trải nghiệm về các dịch vụ cưới chuyên nghiệp và đẳng cấp hàng đầu khu vực. Hy vọng nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng.

Khách hàng có thể tham khảo thêm mẫu tại: https://www.facebook.com/MAZAWEDDING/ https://www.facebook.com/phuongmaza?mibextid=LQQJ4d Địa chỉ: Số 205, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Hotline: 0798.087898 - 0932993707