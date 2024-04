Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt trói buộc nghệ sĩ

TPO - Công an Lâm Đồng đang điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng tung thông tin giả trên mạng xã hội rằng “Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”

TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.