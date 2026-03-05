Dàn Hoa hậu, Á hậu cùng hàng vạn sinh viên TP. HCM tham gia 'Chủ Nhật Đỏ' lần thứ 18

Bước sang năm thứ 18, chương trình 'Chủ Nhật Đỏ' diễn ra vào ngày 8/3 tại Trường Đại học Văn Hiến đã thiết lập kỷ lục về quy mô từ trước đến nay tại khu vực TP. HCM. Sự kiện quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ cùng hàng vạn sinh viên tham gia, tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của biểu tượng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Thông điệp chạm đến trái tim

Bước sang năm thứ 18, Chủ Nhật Đỏ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình hiến máu tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kiện diễn ra ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM, quy tụ hàng chục hoa hậu, á hậu, người đẹp, nghệ sĩ cùng hàng chục nghìn sinh viên tham gia. Đặc biệt, chương trình năm nay có sự đồng hành của nhà tài trợ Vietcombank, góp phần nâng cao công tác tổ chức và mở rộng ảnh hưởng trong cộng đồng.

Trải qua gần hai thập kỷ, Chủ Nhật Đỏ không đơn thuần là một ngày hội hiến máu mà trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái. Trong bối cảnh ngân hàng máu tại nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, sự chung tay của cộng đồng càng mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng là cơ hội sống cho những bệnh nhân đang từng ngày giành giật sự sống.

Nhiều hoa hậu, á hậu từng tham gia hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ. Trong đó, Hoa hậu Ngọc Hân đã 10 lần hiến máu ở chương trình.

Thông điệp “Hiến máu cứu người: Sinh mệnh của bạn và tôi” được nhiều nghệ sĩ, người đẹp tham gia chương trình đánh giá là giản dị nhưng sâu sắc. Á hậu Ngọc Thảo, người từng hai lần trực tiếp hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong tổ chức, chia sẻ rằng thông điệp ấy thực sự chạm đến trái tim cô. Theo Ngọc Thảo, sự sống luôn có sự gắn kết vô hình giữa con người với nhau và một hành động nhỏ hôm nay có thể mở ra hy vọng cho một gia đình ngày mai.

Cô bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong năm thứ 18, đặc biệt khi sự kiện tại Đại học Văn Hiến được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Với Ngọc Thảo, việc hiến máu là nghĩa cử đẹp và cách để mỗi người trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội.

Cô nhắn gửi tới hàng nghìn sinh viên sẽ tham gia hiến máu ngày 8/3 rằng các bạn hoàn toàn có thể tự hào vì đã lựa chọn sống có trách nhiệm và biết sẻ chia. “Ngoài kia còn rất nhiều người cần máu. Một giọt máu cho đi đồng nghĩa với việc san sẻ yêu thương và trao thêm cơ hội sống cho cộng đồng”, cô nói.

Người đẹp Mỹ Vân đảm nhận vai trò MC đồng hành cùng chương trình cho rằng Chủ Nhật Đỏ năm nay không chỉ đánh dấu hành trình 18 năm lan tỏa thông điệp nhân ái, còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết.

Từng tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ cuối năm 2025, cô ấn tượng mạnh với hình ảnh các sinh viên, người lao động đến từ rất sớm, kiên nhẫn xếp hàng để hiến máu. Theo Mỹ Vân, dù chỉ là hành động nhỏ nhưng khi hàng nghìn người cùng chung tay, giá trị cộng hưởng sẽ trở nên vô cùng to lớn.

Diễn viên Khôi Trần cũng chia sẻ niềm vui khi nhận lời tham gia sự kiện tại Đại học Văn Hiến. Anh cho rằng Chủ Nhật Đỏ thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Từng nhiều lần tham gia hiến máu và được tặng bằng khen, Khôi Trần xem đó là đóng góp khiêm tốn của bản thân cho xã hội. “Một giọt máu có thể rất nhỏ với chúng ta nhưng lại vô cùng quý giá với người đang cần”, anh nói.

Khôi Trần cho biết anh sẽ hiến máu tại sự kiện Chủ Nhật Đỏ lần này, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động thêm nhiều người tham gia trong bối cảnh nguồn máu dự trữ ngày càng khan hiếm.

Diễn viên Khôi Trần, MC Nguyên Khang xác nhận tham gia chương trình Chủ Nhật Đỏ ngày 8/3 tại Đại học Văn Hiến.

18 năm lan tỏa hành trình sẻ chia

MC Nguyên Khang xúc động khi nhắc lại lần đầu hiến máu vào năm hai đại học tại Đại học Bách khoa TPHCM. Cảm giác ban đầu có chút lo lắng nhưng sau đó là niềm hạnh phúc khi biết những giọt máu mình trao đi sẽ giúp ích cho người khác. Với anh, việc đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ không chỉ là tham gia một sự kiện, còn là cơ hội để tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích. Anh kỳ vọng chương trình năm nay sẽ tiếp tục thu hút đông đảo sinh viên, tạo nên một ngày hội thực sự của tinh thần sẻ chia.

Người đẹp Trần Minh Thu nhấn mạnh rằng hiến máu vừa là hành động trao đi một phần cơ thể, vừa là cách thể hiện tình yêu thương và tinh thần gắn kết cộng đồng. Là người trẻ, cô tin rằng thế hệ mình luôn sẵn sàng dấn thân cho những hoạt động ý nghĩa. Với sức ảnh hưởng nhất định, cô mong muốn truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ hiểu rõ hơn về giá trị thiết thực của hiến máu tình nguyện.

Chủ Nhật Đỏ có sự lan tỏa rộng rãi nhờ ý nghĩa nhân văn mà chương trình hướng tới.

Hồ Ngọc Phương Linh cũng đồng quan điểm khi cho rằng hiến máu góp phần tô đẹp thêm hành trình thanh xuân của người trẻ. Theo cô, khi trực tiếp tham gia, mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của cho đi và ý nghĩa của việc sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Còn Phạm Giáng My - người đã 10 lần tham gia Chủ Nhật Đỏ - gọi mỗi giọt máu trao đi là một “tia hy vọng” cho người đang chiến đấu với bệnh tật. Cô khẳng định không nên chờ đến khi người thân cần máu mới nhận ra giá trị của hành động hôm nay.

Sự góp mặt của hàng chục hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ và người đẹp không chỉ tạo sức hút truyền thông mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ. Khi những người có ảnh hưởng trực tiếp tham gia hiến máu và chia sẻ câu chuyện của mình, thông điệp nhân văn sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, đặc biệt trong cộng đồng sinh viên.

Với sự đồng hành của Vietcombank và sự chuẩn bị chuyên nghiệp của ban tổ chức, Chủ Nhật Đỏ năm thứ 18 hứa hẹn tiếp tục ghi dấu ấn bằng quy mô lớn, lượng máu tiếp nhận cao và sức lan tỏa bền bỉ. Sau 18 năm, chương trình không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu máu cấp bách mà còn bồi đắp một lối sống đẹp trong xã hội.