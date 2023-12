Đâm chết nữ chủ nhà vì nghĩ bị lợi dụng tình cảm để vay tiền

TPO - Trần Văn Năng cho rằng bà H. không có tình cảm với mình mà chỉ lợi dụng để vay mượn tiền nên đã đâm chết người phụ nữ này. Sau đó, Năng lấy tài sản, sử dụng xe máy của nạn nhân để bỏ trốn.

Sau 3 ngày nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Trần Văn Năng (61 tuổi, trú xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) về hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 14/7, do có quen biết nên Trần Văn Năng từ Hải Phòng đến nhà bà P.T.H (54 tuổi) ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An chơi. Buổi tối, Năng ngủ phòng ngoài, còn nữ chủ nhà ngủ phòng trong.

Lúc này, Năng nằm suy nghĩ về những thái độ, hành vi của bà H. với mình từ trước đến nay. Người đàn ông cho rằng bà H. không có tình cảm với mình mà chỉ lợi dụng để vay mượn tiền nên nảy sinh ý định giết người.

Khoảng 4h ngày 15/7, Năng xuống bếp lấy con dao, đi vào phòng ngủ của bà H., đâm một nhát vào ngực nữ chủ nhà đang ngủ. Bị đâm, bà H. vùng dậy hỏi Năng tại sao lại làm thế. Người đàn ông này đáp: “Mày tàn ác với tao” và đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Thấy bà H. gục xuống, Năng lấy có 2 điện thoại và một ít tiền mặt rồi cầm theo hung khí, sử dụng xe máy của chủ nhà để bỏ trốn.

Sáng cùng ngày, người thân phát hiện bà H. tử vong và trình báo lên cơ quan Công an. Năm ngày sau, Trần Văn Năng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Năng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Năng khai, nguyên nhân gây án là vì cho rằng bà H. lợi dụng mình để vay mượn tiền.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Năng tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.