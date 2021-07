Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và tình nguyện viên trong kỳ thi THPT Quốc gia

TPO - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý các đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi quán triệt đảm bảo an toàn cho từng tình nguyện viên và thí sinh trong phòng chống dịch bệnh để có một kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thành công.

Sáng nay (7/7), anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Doãn Hồng Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên tinh thần đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội).

Anh Huy đã lắng nghe đội Tiếp sức mùa thi chia sẻ thông tin về quá trình chuẩn bị, những công việc đội đã và đang triển khai hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021.

Đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của các tình nguyện viên, anh Huy cũng lư ý các đội hình tình nguyện về công tác phòng chống dịch bệnh.

Các đội hình trước hết phải đảm bảo an toàn cho mình, ở những địa phương nào sự an toàn chưa cao thì không nhất thiết phải triển khai các đội hình tình nguyện; cùng đó phải đảm bảo phòng dịch cho các thí sinh.

Anh Huy nhắn nhủ đội hình tình nguyện làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng cần chú ý bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Đặc biệt, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tình nguyện viên cần chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn… Anh Huy chúc các tình nguyện viên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình để hỗ trợ thí sinh có một mùa thi thành công.

Sáng cùng ngày, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT), cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tình nguyện viên Chương trình Tiếp sức mùa thi tại trường THCS Vân Hồ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại đây, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và hoan nghênh sự chuẩn bị sớm, bài bản và triển khai đa dạng, phong phú các hoạt động tiếp sức mùa thi của Thành Đoàn Hà Nội và các đội hình tình nguyện.

Theo anh Lương, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay diễn ra trong điều kiện rất đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Bộ GD-ĐT đã nỗ lực tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn để thí sinh và người nhà thí sinh an tâm đi thi. Trong bối cảnh khó khăn như vậy, sự tham gia của các đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi đóng vai trò hết sức quan trọng.

“Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mong các em giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn, thực hiện tốt các chủ trương cua Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch bệnh để cùng chung tay thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thành công và an toàn”, anh Lương nói.

Nhiều thông tin tư vấn thi sinh

T.Ư Hội SVVN cho biết, chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021 có nhiều điểm mới. Ban tổ chức triển khai website https://tiepsucmuathi.vn/ với nhiều tính năng mới, đa dạng hơn như: Góc ôn tập với các bài giảng, ôn luyện về các môn học có trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; góc tư vấn với những chia sẻ kinh nghiệm về tâm lý trước và trong kỳ thi, tư vấn về dinh dưỡng mùa thi.

Trong đó, mục tin tức với nhiều thông tin bổ ích: các thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT về kỳ thi; các thông tin tuyển sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước…

Hội SVVN cũng đề nghị các đơn vị bám sát tình hình thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn cho tình nguyện viên trong hỗ trợ thí sinh tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

T.Ư Hội SVVN phối hợp với hệ thống giáo dục Học Mãi cung cấp miễn phí 1 triệu khoá luyện thi; 3.000 quyển sách cho các bạn thí sinh trên cả nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn Thiên Long cũng hỗ trợ thêm 2.000 bộ sản phẩm mùa thi với thông điệp “Tự tin thi tốt” và cùng với Ban tổ chức trao gần 200 phần học bổng “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ cho các thí sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Bố trí xe đưa đón, chỗ ăn ở miễn phí cho thí sinh vùng sâu vùng xa

Nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có biện pháp hỗ trợ con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, thí sinh vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

Sáng 7/7, lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn huyện có 149 thí sinh dự thi, trong đó 99 thí sinh là người dân tộc thiểu số. UBND và các phòng ban chức năng hỗ trợ hàng chục triệu đồng cho hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2021; hỗ trợ tiền ăn, ở cho thí sinh trong những ngày thi. Các xã, thị trấn hỗ trợ ít nhất 300 ngàn đồng/thí sinh.

Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, UBND huyện giao các xã bố trí phương tiện để đưa, đón thí sinh tham gia trong suốt kỳ thi; tổ chức cho 62 thí sinh dân tộc thiểu số ăn ở tại khu nội trú của trường THPT Lang Biang trong suốt thời gian thi.

UBND huyện Đức Trọng cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tất cả các thí sinh dự thi; hỗ trợ tiền cho các thí sinh trên địa bàn, nhất là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, thí sinh vùng sâu, vùng xa, không để học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn.

Tại huyện Cát Tiên, Huyện Đoàn tặng 13 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Tuổi trẻ Quảng Bình tiếp sức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021

Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Tỉnh Đoàn Quảng Bình thành lập 37 đội hình tình nguyện với gần 800 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” tại 30 điểm thi cho gần 12.000 thí sinh dự thi ở các huyện, thị, thành phố.

Tại 30 điểm thi, các tình nguyện viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thông tin về các cụm thi, địa điểm thi; chia sẻ kinh nghiệm thi cử; hỗ trợ xếp xe cho phụ huynh học sinh, tặng quạt, hỗ trợ hỗ trợ xe ôm miễn phí, hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh đến những điểm ăn giá rẻ và an toàn, địa điểm nghỉ qua trưa, hỗ trợ nước uống cho thí sinh và người nhà thí sinh...

Đặc biệt kỳ thi diễn ra trong bối cảnh khi dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy các hoạt động như: rửa tay sát khuẩn, đo kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn cài đặt phần mềm khẩu trang điện tử Bluezone được đề cao và triển khai thực hiện hiệu quả. Ngoài kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà, lực lượng đoàn viên, thanh niên còn góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.

Các đội hình “Tiếp sức mùa thi” luôn luôn đeo khẩu trang trong quá trình hỗ trợ thí sinh, đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khu vực thi, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa tỏa ách tắc giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn trước và trong các ngày thi.

Nhiều đơn vị, nhiều điểm thi đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ vật phẩm: 11.261 chai nước uống, 4.250 cái khẩu trang, 295 chai dung dịch sát khuẩn và các loại, mũ, quạt,… Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên triển khai phát 12.000 tờ rơi thông tin định hướng nghề nghiệp, du học, xuất khẩu lao động cho thí sinh.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng. Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong công tác hỗ trợ, tư vấn cho thí sinh và người nhà thí sinh, đặc biệt là ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của đội ngũ tình nguyện viên, để góp phần làm nên thành công cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.