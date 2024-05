Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPO - Ngày 3/5, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã họp với Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng của Bộ để đánh giá và rút kinh nghiệm từ chương trình sơ duyệt khối diễu binh, diễu hành của lực lượng công an nhân dân đối với Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đơn vị đã báo cáo kết quả công tác cũng như những khó khăn phát sinh sau khi chương trình sơ duyệt đã diễn ra. Đánh giá cho thấy, tại nhiều địa điểm và khu vực, lực lượng Công an đã đảm bảo tuyệt đối về quân số, trang thiết bị, và cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh và an toàn cho sự kiện. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các đơn vị khác được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ theo kế hoạch đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đã biểu dương sự quyết tâm và nỗ lực của các đơn vị chức năng thể hiện trong việc đảm bảo an ninh và an toàn. Ông nhấn mạnh rằng, kết quả đạt được từ buổi sơ duyệt đã rất cao và đề nghị Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai nghiêm túc theo kế hoạch và chỉ đạo của Bộ Công an.

Đồng thời, việc đảm bảo an ninh và an toàn giao thông cũng được tăng cường, đặc biệt là thông qua công tác tuần tra kiểm soát và hướng dẫn giao thông. Các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu đều thực hiện công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho các đoàn du khách tham quan về Điện Biên. Đồng thời, cơ sở vật chất cho cán bộ, chiến sỹ tham gia nhiệm vụ tại Điện Biên cũng được chủ động đảm bảo.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng Đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và tặng quà các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đang tham gia biểu diễn màn trống hội tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.