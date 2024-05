Đắk Lắk thu hồi gần 25 héc-ta rừng làm cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột

TPO - Đắk Lắk quyết định thu hồi gần 25 héc-ta rừng để thực hiện dự án đường cao tốc Khánh Hoà – Buôn Ma Thuột.

Ngày 18/5, UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi rừng để đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, tại xã Cư Bông và xã Cư Elang, huyện này.

Theo đó, UBND huyện quyết định thu hồi 24,79 héc-ta rừng đã được UBND huyện ban hành các quyết định thu hồi đất trên địa bàn xã Cư Elang và xã Cư Bông thuộc dự án thành phần 2 và thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

Lý do thu hồi rừng để phục vụ xây dựng dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

UBND huyện Ea Kar giao Trung tâm phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với UBND xã Cư Elang và các đơn vị liên quan tổ chức thu hồi, quản lý, bảo quản không để thất thoát và thuê đơn vị tư vấn xây dựng đơn giá khởi điểm trình phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định. Nhiệm vụ quản lý tài sản hoàn thành sau khi bàn giao cho đơn vị trúng đấu giá.

UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định, trình phê duyệt giá khởi điểm và tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Đồng thời, sau khi đấu giá thành công phối hợp phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá lập phương án khai thác theo quy định làm cơ sở thực hiện…

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài khoảng 117,5km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1 (khu vực Cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa); điểm cuối giao nhau với đường Hồ Chí Minh (phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, dự kiến khai thác năm 2027.

Dự án được chia thành 3 thành phần gồm: Thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, thành phần 2 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và thành phần 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, có tổng chiều dài tuyến khoảng 48,09km qua địa bàn 3 huyện, gồm: Ea Kar (khoảng 11,207km); Krông Pắc (khoảng 33,314km) và Cư Kuin (khoảng 3,572km).