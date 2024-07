Đại úy công an bị thương nặng khi can ngăn kẻ gây rối

TPO - Bị đối tượng dùng dao chém, một đại úy công an ở Bình Phước phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu và hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 18/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ Hoàng Trung Kiên (25 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra, làm rõ liên quan vụ đại úy Hà Hoàng Hậu (37 tuổi), cán bộ Công an xã Tân Phước (huyện Đồng Phú) bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, trưa 17/7, Hoàng Trung Kiên cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở đội 2 (ấp Phước Tiến, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Trong quá trình ăn nhậu, Kiên gây sự, đập phá đồ đạc trong nhà. Lúc bấy giờ, người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương đến can thiệp. Nhận tin báo, Công an xã Tân Phước đã cử đại úy Hà Hoàng Hậu cùng một số thành viên thuộc tổ bảo vệ an ninh trật tự đến giải quyết.

Tới nơi, đại úy Hậu cùng lực lượng vận động nhưng Kiên không dừng hành vi, còn lấy dao truy đuổi, chém đại úy Hậu. Đại úy Hậu cố gắng quay người lại để khống chế Kiên thì bị Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, tay, lưng… gây thương tích nặng.

Ngay lúc này, các thành viên trong tổ an ninh đã cùng khống chế, bắt giữ Kiên, đồng thời đưa đại úy Hậu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Do thương tích nặng, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Ngày 18/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đại úy Hậu 25 triệu đồng. Ngoài ra các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã trao hỗ trợ một phần kinh phí cho đại úy Hậu.

Hiện tại, đại úy Hậu đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện, nhưng vẫn còn yếu, đang được các y, bác sĩ tại bệnh viện theo dõi, điều trị.