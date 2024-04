Đại tướng Tô Lâm kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Tây Ninh

TPO - Chiều 17/4, Đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, thành viên Đoàn kiểm tra, đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Bà Hoàng Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương, phổ biến kế hoạch, lịch kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại tỉnh Tây Ninh. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay có vai trò đặc biệt quan trọng và cũng là công tác thường xuyên của Đảng. Đại tướng Tô Lâm yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tập trung kiểm tra các nội dung theo kế hoạch; bảo đảm công tâm, khách quan, khoa học, chặt chẽ trong quá trình kiểm tra; thông qua kiểm tra, tiếp tục hướng dẫn thực hiện tốt hơn các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của trưởng đoàn và nội dung kế hoạch của đoàn; đồng thời đề nghị các đơn vị được kiểm tra bám sát kế hoạch, đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung kiểm tra. Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam. Cũng trong sáng 17/4, tại Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm đã đến thăm gia đình Đại tá Mai Công Sở - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh; thăm gia đình Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Điền (bí danh Mười Thương). Tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng 1 xe cứu thương cho tỉnh Tây Ninh.