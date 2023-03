Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen 6 xã, phường về đích trong việc cấp CCCD

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen công an 6 xã, phường về đích, hoàn thành cấp 100% căn cước công dân.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Công an cả nước, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an, đặc biệt là Công an cấp xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, không quản ngày đêm, khó khăn, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và cấp căn cước gắn chíp điện tử cho công dân, góp phần chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện để Nhân dân sớm được hưởng các tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại. Đến nay, toàn quốc đã cấp được 79,2 triệu thẻ căn cước gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện, nhất là những công dân đến tuổi chuẩn bị tham gia kỳ thi Trung học phổ thông năm 2023 trên toàn quốc.

Đặc biệt, đã có 06 xã, phường đã về đích, hoàn thành cấp 100% căn cước công dân trên địa bàn, gồm xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; xã Gia Luận và xã Hiền Hào, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tôi biểu dương, khen ngợi thành tích của lực lượng Công an 06 xã, phường thuộc các địa phương Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh nêu trên và quyết định thưởng cho các đơn vị này.

Đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đồng chí Giám đốc Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp căn cước gắn chíp điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình thực hiện; phát động phong trào thi đua xã, huyện, tỉnh hoàn thành chỉ tiêu cấp 100% căn cước gắn chíp điện tử cho công dân trước 31/7/2023; góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác.

Link gốc: https://mps.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-truong-to-lam-gui-thu-khen-cong-an-cac-don-vi-dia-phuong-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-du-an-san-xuat-cap-va-quan-ly-can-cuoc-cong-dan-t34744.html