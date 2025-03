Đại nhạc kịch khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền

TPO - Tổng đạo diễn, biên đạo múa Tuyết Minh cho biết “Ký ức để lại” là đại nhạc kịch bán thực cảnh tô đậm những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó khắc họa sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng những tấm gương anh dũng, kiên trung tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Ký ức để lại là chương trình nghệ thuật chính luận đầu tiên của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, tô đậm những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện đỉnh cao chiến tranh nhân dân của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dệt nên trang sử vàng với những ký ức để lại không bao giờ quên trên mảnh đất Tây Ninh và chiến trường Nam bộ.

Trong thắng lợi vĩ đại thống nhất đất nước năm 1975 có đóng góp to lớn của lực lượng an ninh miền Nam nói chung, lực lượng an ninh tỉnh Tây Ninh nói riêng và sự chi viện của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân miền Bắc. Tính từ năm 1959 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện 11.038 cán bộ, chiến sĩ trong đó có 3.000 CAND vũ trang, hơn 14.000 liệt sĩ CAND.

Tổng đạo diễn Tuyết Minh chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu thực địa tại Tây Ninh, liên hệ với những hình ảnh tư liệu còn lưu giữ tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam. Tôi và ê-kíp quyết định sẽ thể hiện chân thực, sống động nhất bằng hình thức nghệ thuật chính luận sử thi với thiết kế sân khấu bán thực cảnh ngoài trời tương tác tối đa công năng cảnh động với nội dung và diễn biến các sự kiện”, chị nói.

Chương trình huy động gần 500 diễn viên chuyên nghiệp và 120 chiến sĩ công an của PX03 tỉnh Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh, khí tài đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, kết nối lịch sử với khán giả trẻ, khắc sâu thêm niềm tự hào về hành trình lịch sử của dân tộc, về tinh thần anh dũng, quật cường của thế hệ cha ông đi trước, sự sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay với lòng biết ơn và tri ơn sâu sắc.





Một trong những điểm nhấn là phần khai từ với phim ngắn Ký ức để lại.

Thời lượng 8 phút tái hiện toàn cảnh câu chuyện lịch sử của cả dân tộc với cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đỉnh cao chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Những thước phim khắc họa ý chí, tư tưởng, khát vọng của cả một thế hệ anh hùng trong đó đặc tả chân dung Đại tá Tô Quyền từ thời thơ ấu ở quê hương Xuân Cầu (Hưng Yên) đến khi trưởng thành tham gia hoạt động cách mạng, chi viện cho chiến trường miền Đông Nam bộ.

Sau 6 tháng vượt Trường Sơn bão lửa ông vào tới Tây Ninh, được Ban An ninh Trung ương cục miền Nam phân công làm Phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh cùng quân và dân Tây Ninh “Quyết tử giữ Gò Dầu lần thứ 2” và chiến thắng trong “Trận càn Junction City” năm 1967.

“Để có thể thẩm thấu và viết được kịch bản, tôi đã tìm hiểu kỹ toàn bộ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Công an Nhân dân bắt đầu từ lá thư năm 1948 cho tới khi Người mất, những chỉ đạo của Bộ Chính Trị với Trung ương Cục miền Nam, những quyết sách của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Phạm Hùng, đặc biệt là những Anh hùng Lực lượng Công an nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước, những người ít được biết mặt thuộc tên dù chiến công của họ vô cùng to lớn.

Ngoài phần khai từ và kết, Ký ức để lại có kết cấu 3 chương, 6 cảnh với tổng thời lượng 90 phút như chương I - Xuân Cầu ký ức đỏ, chương II - Đường Trường Sơn huyền thoại, chương III - Đất lửa Tây Ninh. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ như NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hoàng Khải, NSƯT Anh Hòa, NSƯT Thanh Tâm, Trung Tuấn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, Khắc Tiệp, Hoàng Ngọc, Dàn hợp xướng Sài Gòn và CLB Thiếu Nhi TPHCM...