Chức năng, nhiệm vụ của Cục Báo chí sau khi chuyển về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định số 613/QĐ-BVHTTDL ngày 11/3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục Báo chí là tổ chức hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử, bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, bản tin thông tấn, bản tin, đặc san.

Đối với trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, Cục Báo chí sẽ chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép nhập khẩu báo chí in cho các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí,...

Cục Báo chí trình Bộ trưởng quyết định đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử; thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí...

Cục Báo chí tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công phụ trách lãnh đạo các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của Đảng và quy định pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật...

Theo quyết định 613-QĐ-BVHTTDL, Cục Báo chí trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, trong đó có hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép xuất bản phụ trương, mở chuyên trang của báo chí điện tử và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

Cục Báo chí cũng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế báo chí, về chuyển đổi số báo chí đối với báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật,...

Về cơ cấu tổ chức, Cục Báo chí gồm Cục trưởng và các Phó cục trưởng và các phòng: Quản lý báo chí, Thanh tra, Pháp chế, Kinh tế báo chí và Truyền thông chính sách, Văn phòng; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia.