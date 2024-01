Đại diện Leica: Xiaomi 13T Pro là 'quả ngọt' của hành trình hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm nhiếp ảnh di động

Là hai thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiếp ảnh, Xiaomi và Leica chính thức công bố hợp tác chiến lược về nhiếp ảnh di động vào tháng 5 năm 2022, với mục tiêu khám phá hiệu suất quang học và trải nghiệm chụp ảnh trong kỷ nguyên nhiếp ảnh di động thông qua những đột phá về công nghệ và đam mê theo đuổi chất nghệ trong từng khung ảnh.

Có thể nói, sự hợp tác giữa Xiaomi và Leica đã mang đến những siêu phẩm smartphone có chất lượng camera tuyệt vời, trong đó Xiaomi 13T Pro – một tuyệt tác nhiếp ảnh di động với mức giá dễ tiếp cận. Cùng trao đổi với đại diện Leica để hiểu rõ hơn quá trình hợp tác với Xiaomi trong hành trình nâng tầm nhiếp ảnh di động.

Vai trò của Leica trong sự hình thành cụm camera của Xiaomi 13T?

Leica đem lại sự toàn diện chuyên môn về kỹ thuật quang học, thiết kế, phần mềm hình ảnh và trải nghiệm người tiêu dùng trong nghệ thuật nhiếp ảnh vào quan hệ đối tác và sự phát triển của mọi sản phẩm đồng thiết kế.

Leica hỗ trợ nỗ lực của Xiaomi nhằm đạt được kết quả hình ảnh ưu việt nhất có thể trong lĩnh vực nhiếp ảnh smartphone - và đưa lĩnh vực này lên một tầm cao mới về chất lượng. Đẳng cấp được công nhận toàn cầu của Leica phần lớn dựa trên khả năng đảm bảo những dung sai chặt chẽ nhất trên thị trường. Lẽ dĩ nhiên, sự xác nhận đã được minh chứng cho năng lực xuất sắc này cũng là một phần không thể tách rời trong hợp tác công nghệ với

Xiaomi và được triển khai trong quy trình sản xuất các mô-đun camera nhằm đảm bảo chất lượng hoàn thiện nhất.

Sự hợp tác của Xiaomi có gì đặc biệt so với các hãng khác?

Sự hợp tác giữa Xiaomi và Leica đã tạo ra những tuyệt tác tuyệt vời. Cả hai đều là những thương hiệu toàn cầu với sự tập trung rõ ràng vào toàn bộ hành trình của khách hàng và thành công tương tác với khách hàng thông qua nhiều ngôn ngữ, văn hóa, kênh và thiết bị.

Chúng tôi đã cùng nhau cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong kỷ nguyên hình ảnh di động, và đó chính xác là điểm mấu chốt. Với sự hợp tác này, chúng tôi đã cùng nhau cung cấp cho người dùng những yếu tố tốt nhất của hai thương hiệu đã được công nhận. Hợp tác chiến lược giữa Xiaomi và Leica thể hiện niềm đam mê không ngừng mở rộng giới hạn của những gì công nghệ có thể làm được.

Xiaomi đem lại những đổi mới vượt bậc về mô-đun ống kính, thuật toán, xác định chất lượng hình ảnh cũng như các khía cạnh khác, điều này khiến Leica rất tự tin với sự hợp tác. Đây là lý do cả hai bên đều nhất trí về mối quan hệ đối tác công nghệ lâu dài.

Để đưa những phong cách chụp ảnh nổi tiếng trên các máy ảnh Leica như Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Sepia, Leica Blue... vào một chiếc điện thoại như dòng Xiaomi 13T, Leica đã trải qua những khó khăn nào? Và công ty đã làm gì để khắc phục những khó khăn ấy?

Do cảm biến của điện thoại thông minh nhỏ hơn so với máy ảnh lớn, hình ảnh trên điện thoại thông minh của chúng tôi được gia tăng chất lượng nhờ các công nghệ tính toán phức tạp và xử lý hình ảnh hiệu quả cao. Chúng tôi sử dụng tính năng tổng hợp nhiều khung hình - kỹ thuật hiệu quả nhất hiện nay để cải thiện chất lượng hình ảnh trong nhiếp ảnh di động. Hình ảnh HDR được tạo ra sẽ được xử lý bằng thuật toán ánh xạ sắc thái toàn cục và cục bộ. Ánh xạ sắc thái có thể được thực hiện theo vô số biến thể và tạo ra số lượng hình ảnh gần như vô hạn. Rõ ràng, việc lưu trữ tất cả các biến thể này trên điện thoại thông minh là điều không khả thi, do đó, bản chất của mọi sự điều chỉnh phải được xác định rõ trước đó.

Quyết định mang tính thẩm mỹ này là một phần không thể thiếu trong quá trình phát triển luồng hình ảnh (image pipeline) và đem lại phong cách đặc trưng cho bức ảnh sau cùng.

Những tính chất phức tạp của ánh xạ sắc thái – chẳng hạn phương thức này sẽ được áp dụng như thế nào, ở đâu và ở mức độ nào – không phải là những cân nhắc về mặt thẩm mỹ duy nhất được xét đến khi phát triển quy trình chụp-và-xử lý: các thông số và đặc điểm quang học của ống kính, số lượng và kích thước của các pixel cảm biến, cũng như sự cân bằng trắng, tinh chỉnh màu sắc, giảm nhiễu và làm sắc nét, tất cả đều ảnh hưởng đáng kể đến đặc tính của hình ảnh cuối.

Ví dụ, một bức ảnh được chụp bằng Leica Authentic Look phải mãn nhãn về mặt thẩm mỹ với màu sắc tự nhiên, điểm nổi bật (highlights) không bị cắt gọt, bóng được phơi sáng tốt, độ tương phản cục bộ trung thực, tái tạo hoàn hảo các chi tiết tinh vi, và không xuất hiện hiện tượng giả hình. Người đam mê nhiếp ảnh có thể biến những bức ảnh chụp bằng Leica Authentic Look thành bản in khổ lớn, treo trên tường và thưởng thức từ gần đến xa.

Đây không phải là lần đầu tiên Leica hợp tác với Xiaomi để đồng sáng tạo ống kính cho một thiết bị di động. Leica đã cải tiến ống kính Xiaomi 13T như thế nào?

Như đã đề cập ở trên, chất lượng hình ảnh trên điện thoại thông minh ngày nay được nâng cấp nhờ các công nghệ tính toán phức tạp và xử lý hình ảnh hiệu quả cao. Tuy nhiên, chất lượng và hiệu suất của phần cứng vẫn là yếu tố sống còn để đạt được hình ảnh chất lượng cao trên điện thoại thông minh. Về bản chất, mọi khía cạnh của quy trình chụp-và-xử lý đều quyết định chất lượng hình ảnh cuối cùng sẽ đạt được.

Một khía cạnh quan trọng là kích thước cảm biến. Các cảm biến hình ảnh nhìn chung khá phẳng, điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật, cảm biến full-frame của máy ảnh Leica M có thể được đưa vào điện thoại thông minh. Tuy nhiên, loại ống kính được yêu cầu sẽ nhô ra khỏi mặt sau vài cm. Nói cách khác, kích thước ống kính cuối cùng sẽ quyết định kích thước cảm biến phù hợp cho thiết bị di động. Do đó, tìm kiếm một ống kính ngắn có hiệu suất quang học vượt trội là một điểm thiết yếu trong việc phát triển camera chất lượng cao cho điện thoại thông minh.

Hãy chia sẻ một phong cách Leica mà theo bạn Xiaomi 13T Pro đã truyền tải một cách chính xác và tuyệt vời nhất.

Mọi phong cách đều có những tính năng độc đáo của riêng mình. Ví dụ: chế độ hình ảnh Leica Authentic (Chân thực) theo đuổi hình tượng tự nhiên mà từ đó, Leica được biết đến. Bằng cách giữ lại độ tương phản sáng tối, Leica Authentic đem lại cảm giác về độ sâu không gian ba chiều cho các bức ảnh với sự xuất sắc đặc trưng về tính thẩm mỹ sáng tối đã được minh chứng qua thời gian của Leica.

Chế độ hình ảnh "Leica Vibrant" (Sống động) mang dấu ấn của cả Xiaomi và Leica. Kết hợp giữa kinh nghiệm nhiếp ảnh smartphone của Xiaomi và tính thẩm mỹ hàng đầu của Leica, người chụp có thể ghi lại cảm xúc của từng khoảnh khắc như một biểu trưng cho hành trình khám phá của Leica trong không gian nhiếp ảnh smartphone.

Nếu phải dùng 3 từ để miêu tả năng lực nhiếp ảnh của Xiaomi 13T thì đó sẽ là những từ nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng ba tính năng chính để mô tả điều này:

● Thân thiện với người dùng: Các tính năng cài đặt trước cùng hiệu ứng đa dạng cho phép người dùng dễ dàng nắm bắt trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ, cho dù bạn có là một tay máy chuyên nghiệp hay một người bình thường với niềm đam mê chụp ảnh.

● Chất lượng hình ảnh cao: Độ phơi sáng tốt trong những điều kiện ánh sáng khác nhau, khả năng lấy nét tự động nhanh và chính xác cũng như chất lượng bảo toàn chi tiết vượt trội.

● Tính sáng tạo: Với hai chế độ hình ảnh mới – Leica Vibrant (Sống động) và Leica Authentic (Chân thực) – cùng những phong cách chụp ảnh tùy chỉnh của Leica, người dùng có thể định vị phong cách Leica của riêng mình và tạo ra những tác phẩm ấn tượng.