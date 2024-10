Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch các quận huyện là tổng chỉ huy ứng phó bão Trà Mi

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện là tổng chỉ huy trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong ứng phó với bão số 6 (bão Trà Mi)

Ngày 25/10, UBND TP. Đà Nẵng ra công điện số 4 ứng phó với bão số 6 đang ở trên khu vực Biển Đông

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện là tổng chỉ huy trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong việc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và huy động kịp thời các nguồn lực của địa phương, đơn vị để ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo các địa phương phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thiên tai nhất là tại các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố... . Đặc biệt chú ý các khu vực tại huyện Hòa Vang và các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với các lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn. Sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để tổ chức phòng chống, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi thiên tai xảy ra, tập trung tại các khu vực xung yếu. Tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua suối khi có nước chảy xiết....

Các địa phương, đơn vị phải thông báo các số điện thoại khẩn cấp (cố định, di động...) cho nhân dân biết để được hỗ trợ kịp thời công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP được yêu cầu khẩn trương thông báo cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, chú ý đến các phương tiện đang hoạt động trên biển. Chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Đà Nẵng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Khu vực II và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Phối hợp với các đơn vị tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu tránh trú bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch. Trong đó, lưu ý đảm bảo an toàn vị trí tập kết tàu thuyền trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; khẩn trương di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đến neo đậu tại các khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ. Chủ động theo dõi diễn biến của bão, thời tiết để quyết định nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi....