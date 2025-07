Cựu Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú và nhà sáng lập Bamboo Capital bị khởi tố

TPO - Ngày 7/7, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cục C03 (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đỗ Anh Tú - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) và ông Hồ Nam, nhà sáng lập Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG).

Ông Đỗ Anh Tú và Hồ Nam nằm trong số 15 bị can bị khởi tố với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đại diện Cơ quan CSĐT cho hay đang tiếp tục làm rõ vai trò của các bị can, đồng thời điều tra mở rộng vụ án để xác minh toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan. Ông Đỗ Anh Tú, 63 tuổi, là một trong những nhân sự chủ chốt tại TPBank trong nhiều năm. Ông giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT TPBank từ năm 2012, đồng thời sở hữu 3,71% cổ phần của ngân hàng này. Đến tháng 3/2025, ông Tú đã từ nhiệm toàn bộ chức vụ tại TPBank. Ngoài ra, ông Tú còn từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), công ty do TPBank nắm giữ 9% vốn điều lệ. Trước đó, ông từng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Diana Unicharm, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng. Đến năm 2021, ông chuyển sang vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách tư vấn chiến lược cho Diana Unicharm, đánh dấu bước chuyển từ điều hành trực tiếp sang vai trò hoạch định. Còn ông Hồ Nam, 47 tuổi, quê tại tỉnh Vĩnh Long, là nhà sáng lập Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG), một trong những tập đoàn đa ngành nổi bật tại Việt Nam. Ông từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Monash, Australia, và là nhân vật trung tâm trong quá trình phát triển BCG từ những ngày đầu. Công ty BCG có tiền thân là Công ty Cổ phần Thủ Phủ Tre, được thành lập từ tháng 11/2011. Đến năm 2015, BCG chính thức trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Tính đến nay, Bamboo Capital sở hữu hơn 70 công ty thành viên và liên kết, hoạt động đa dạng trong 7 lĩnh vực gồm: bất động sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, sản xuất, xây dựng hạ tầng, tài chính và chăm sóc sức khỏe. Minh Đức