Cựu lãnh đạo hầu toà, cổ phiếu nhóm Louis đua trần

TPO - Phiên hôm nay (9/5), thị trường thiếu động lực đi lên, khi dòng tiền vẫn ưu ái cổ phiếu nhỏ, vừa. Đáng chú ý, các mã thuộc 'họ Louis' bất ngờ tăng trần trong bối cảnh vụ thao túng chứng khoán của ông Đỗ Thành Nhân đang bị đưa ra xét xử.

Đà tăng của VN-Index càng lúc càng thu hẹp, chỉ số chính đóng cửa chỉ nhích nhẹ trên tham chiếu. Thanh khoản cũng hụt hơi về cuối phiên. Nhóm vốn hoá lớn phân hoá mạnh, sắc đỏ trở lại lấn át tại rổ VN30 khiến thị trường chung gặp khó. Tại nhóm VN30, kết thúc phiên giao dịch có 15 cổ phiếu giảm giá. VJC giảm mạnh nhất với mức giảm chỉ 0,9%.

Thị trường thiếu nhóm ngành đủ mạnh để dẫn dắt, khi cổ phiếu ngân hàng, bất động sản giao dịch ảm đạm, điều chỉnh nhẹ. Với nhóm ngân hàng, VCB , TCB, ACB, HDB, MSB, OCB… cùng giảm giá. Ngành bất động sản cũng chứng kiến sự điều chỉnh đồng loạt ở nhóm Vingroup, như VIC, VHM, VRE, và nhiều cổ phiếu như NLG, DIG, DXS, SCR, KDH, PDR, BCM…

Dòng tiền vẫn chưa mặn mà với các cổ phiếu lớn, mà có xu hướng tìm đến nhóm nhỏ, vừa. Hôm nay, lực cầu đổ mạnh vào cổ phiếu thép, sắc xanh bao phủ diện rộng. HPG, SMC, TVN, HSG, TLH, NKG, VGS cùng tăng giá. Giá trị giao dịch HPG cao nhất toàn sàn, đạt 491 tỷ đồng. Đóng cửa, HPG tăng 0,93% lên 21.800 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản HSG cũng tăng mạnh, lên vị trí cao thứ 5 toàn sàn, đạt 292 tỷ đồng.

Ngoài nhóm thép, cổ phiếu nhỏ, vừa cũng là tâm điểm của phiên giao dịch, với hàng loạt mã tăng trần: TSC, TGG, BII, CIG, EVG, ABS, VIX, YEG, HHP. Trong số này, TGG, BII gây chú ý khi cùng tăng mạnh trong bối cảnh cựu lãnh đạo nhóm Louis bị đưa ra xét xử. Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch Louis Holdings) và 7 đồng phạm bị về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày.

Các cổ phiếu nhóm Louis từng bị ông Nhân và các đồng phạm thao túng như TGG, BII bất ngờ tăng trần. Đây là phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp của cổ phiếu BII. Hai cổ phiếu này tăng mạnh dù tình hình kinh doanh không có gì đột biến, thậm chí, BII đang trong diện kiểm soát, còn TGG cũng bị chuyển sang kiểm soát từ ngày 12/5. Lý do, doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Sau sự việc của ông Đỗ Thành Nhân, TGG đã đổi tên từ Louis Capital thành The Golden Group, “thay máu” dàn lãnh đạo. Quý 1 vừa qua, TGG tiếp tục chìm trong thua lỗ với mức lỗ ròng hơn 17 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,33 điểm (0,03%) lên 1.053,77 điểm. HNX-Index tăng 1,03 điểm (0,49%) lên 211,95 điểm. UPCoM-Index giảm 0,04 điểm (0,05%) xuống 78,34 điểm. Thanh khoản sụt giảm, giá trị khớp lệnh HoSE giảm còn 8.143 tỷ đồng. Khối ngoại gia tăng bán ròng, với giá trị 256 tỷ đồng, tập trung vào CTG, KBC, NLG…