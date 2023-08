Cục Truyền thông CAND đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TPO - Sáng 4/8, Cục Truyền thông CAND Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập (6/8/2018 - 6/8/2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Buổi gặp mặt có sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo quan trọng.

Tại diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã nhấn mạnh về quá trình thành lập và phát triển của Cục Truyền thông CAND trong 5 năm qua.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cho biết, cách đây 5 năm, Cục Truyền thông CAND được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị cấp Cục là Báo CAND, Nhà Xuất bản CAND và Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND, bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản trong CAND và hợp tác truyền thông.

5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, ổn định tổ chức, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu công tác hằng năm lãnh đạo Bộ giao. Đồng thời, chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý thống nhất hoạt động báo chí, xuất bản trong toàn lực lượng và định hướng, triển khai hoạt động tuyên truyền đồng bộ, có chiều sâu, sát thực tế, đã làm nổi bật được vai trò của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ và quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các đơn vị trong Cục Truyền thông CAND cũng đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh tổ quốc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và phát biểu chỉ đạo trong buổi gặp mặt. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đã chủ trì buổi gặp mặt. Cùng tham dự có Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ. Ngoài ra, buổi gặp mặt còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện bộ, ban ngành Trung ương; Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo chí ngoài CAND; các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Truyền thông CAND...

Ngoài các hoạt động truyền thông thông thường, Cục Truyền thông CAND cũng đã thực hiện mạnh mẽ các sản phẩm điện ảnh, truyền hình để phản ánh chân thực, sinh động và hấp dẫn về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND. Họ đã hợp tác tuyên truyền xây dựng hình ảnh lực lượng CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đạt được những kết quả tích cực và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân văn, thân thiện...

Thay mặt cán bộ, phóng viên, công nhân viên Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, và các cá nhân, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã hỗ trợ và đồng hành trong công tác; cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã giúp đỡ Cục Truyền thông CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua.

Trong cuộc gặp mặt, Cục Truyền thông CAND đã vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, để ghi nhận những đóng góp, thành tích và cống hiến của đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cục Truyền thông CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà Cục Truyền thông CAND đã đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức truyền thông trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến đổi phức tạp. Thứ trưởng yêu cầu Cục Truyền thông CAND tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh tổ quốc. Đồng thời, cần duy trì sự đoàn kết trong cấp uỷ, đơn vị, áp dụng hiệu quả các quy chế, quy trình, đảm bảo dân chủ và thống nhất.

Trong tương lai, Cục Truyền thông CAND được khuyến khích tiếp tục tham mưu và phát huy vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản và điện ảnh. Đồng thời, cần tăng cường truyền thông trên nền tảng số, đầu tư vào cơ sở vật chất và kỹ thuật để tích hợp các loại hình báo chí, nâng cao kỹ năng và phẩm chất của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên...