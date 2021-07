Cục CSGT: Tránh cứng nhắc khi kiểm soát phương tiện chở hàng hoá ra vào vùng dịch

TPO - Bị can Lê Thị Thanh Tuyền, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM; Lê Vũ Hồng Hạnh- Giám đốc Cty Đông Phương cùng 3 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì liên quan vụ gây thất thoát 17,7 tỷ đồng trong thi công sửa chữa 7 trường học ở huyện Củ Chi.

TPO - TIN NÓNG ngày 12/7: Nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Bảo Lộc bị bắt về tội nhận hối lộ; Thông tin đáng chú ý vụ mẹ con cô giáo tử vong tại nhà do công an tiết lộ; Hàng nghìn tỷ đồng 'nướng' vào cá độ mùa Euro;...

TPO - Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 20 tỷ đồng.

TPO - Ngày 12/7, Công an Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với công an huyện Nam Trà My triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá và ghi lô đề.