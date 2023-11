Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đón nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý long trọng tổ chức lễ đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng thành tích trong phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn đối với công tác phòng, chống ma túy của nước ta.

Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm như tuyến Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam, tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện.

Trước bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; các nội dung công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ Công an trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công của lực lượng phòng, chống ma túy đã đạt được, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, và hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta. Hậu quả của tệ nạn ma túy làm tổn hại sức khỏe và cuộc sống bình yên của Nhân dân; gây ra những nỗi đau, sự mất mát với nhiều gia đình và cộng đồng; làm phát sinh các loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống xã hội; đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của quốc gia, dân tộc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa. Tội phạm và tệ nạn ma tuý đã gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân, đe dọa đến sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, qua các chuyên án, lực lượng phòng, chống ma túy đã phát huy rất tốt công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma tuý, nhất là bằng những kinh nghiệm thực tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý xuyên quốc gia, sự nhạy bén về nghiệp vụ và sự sáng tạo, mưu trí, bền bỉ của lực lượng điều tra, trinh sát cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí từ lực lượng đấu tranh trong nước với cơ quan đại diện và các lực lượng chức năng của nước bạn đã xác minh làm rõ, hiệp đồng đấu tranh triệt để được tận “sào huyệt” cuối cùng của tội phạm.

"Để đạt được những chiến công xuất sắc đó, tôi đặc biệt ghi nhận, chia sẻ với những vất vả, khó khăn, gian khổ và cả những hiểm nguy mà các đồng chí phải đối mặt và cả những hy sinh thầm lặng mà các đồng chí đã cống hiến, thậm chí có trường hợp bị thương…” - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chia sẻ.

Qua các chuyên án vừa đấu tranh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra, xử lý sai phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Đề nghị các Bộ Công an, Công Thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa.

Theo thống kê, 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra toàn quốc đã khám phá thành công gần 24.800 vụ, bắt giữ gần 38.700 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 450 kg heroin, trên 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 80 kg thuốc phiện, 480 kg cần sa, 330 kg cocain.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý khám phá thành công 75 vụ, bắt 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin; 2,4 tấn ma tuý tổng hợp, 320 kg cocain, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp cùng nhiều tài sản, vật chứng liên quan.