‘Cưa điểm’ với Newcastle, Chelsea cán đích ở vị trí thứ 14

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Danh Dương (37 tuổi, ngụ thị trấn Thứ 3, huyện An Biên) về hành vi “Giết người”.