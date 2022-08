Cụ thể thiệt hại vụ cháy tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh TT-Huế

TPO - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh TT-Huế đã có báo cáo chi tiết gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh TT-Huế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về vụ cháy vừa xảy ra tại Bảo tàng Lịch sử tỉnh (số 1 đường 23 tháng 8, phường Đông Ba, TP Huế).

Theo báo cáo, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Về thiệt hại tài sản, qua kiểm kê có 180 hiện vật nằm trong danh mục trưng bày tại dãy nhà trưng bày cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sau khi kiểm đếm, chụp ảnh, có 163 hiện vật đã được đưa ra khỏi đám cháy, đảm bảo an toàn. Đối với 17 hiện vật chưa di chuyển ra được bên ngoài vào thời điểm cháy, sau khi hỏa hoạn được khống chế, theo kiểm tra trực quan, các hiện vật không bị ảnh hưởng do lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế, không để đám cháy lan rộng. Các hiện vật đã được chuyển về kho đảm bảo theo quy định, được kiểm kê, bảo quản, lưu trữ an toàn.

Về cơ sở vật chất, vụ hỏa hoạn đã làm sập 1/4 mái nhà của dãy trưng bày, do mái nhà làm bằng ngói liệt, kết cấu gỗ rất dễ bắt lửa.

Sau khi hỏa hoạn được khống chế và làm nguội, các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, như tin đã đưa, một vụ hỏa hoạn vừa bùng phát dữ dội vào lúc 14 giờ chiều 17/8, tại khu nhà triển lãm hiện vật thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp thuộc Bảo tàng Lịch sử TT-Huế. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy nhà bảo tàng được xác định là do chập điện.