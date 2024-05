Cụ ông thoát 'cửa tử' ngoạn mục sau nhiều lần ngưng tim

TPO - Một cụ ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong trường hợp rất nặng. Nhiều lần, bệnh nhân này ngưng tim, ngay cả trên bàn can thiệp.

Chiều 9/5, Bệnh viện Đa khoa vùng (BVĐKV) Tây Nguyên cho biết, vừa can thiệp thành công 2 trường hợp bị rối loạn nhịp tim rất nặng, trong đó có bệnh nhân ngưng tim nhiều lần. Đó là bệnh nhân B.C.K. (86 tuổi, quê Quảng Nam), nhập viện sáng 3/5, trong tình trạng nhịp tim chậm, khó thở, ngất.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, nhịp tim chậm, thận mạn giai đoạn 3. Đáng chú ý, sau khi vào viện, bệnh nhân bị ngưng tim 3 lần. Thậm chí khi đang trên bàn can thiệp cấy máy tạo nhịp tim, bệnh nhân K. còn 2 lần ngưng tim. Các bác sĩ vừa cấp cứu, vừa cấy máy tạo nhịp tim cho thật chuẩn xác, nhanh. Sau 1,5 giờ can thiệp, bệnh nhân đã được cứu sống.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Cù Nhật Quý (Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch, BVĐKV Tây Nguyên) cho hay, đây là ca bệnh đặc biệt, hội tụ 3 yếu tố có nguy cơ tử vong cao: Lớn tuổi có nhiều bệnh nền, nhiều lần ngưng tim, tắc mạch máu bên trái nên phải cấy máy tạo nhịp tim bên phải. Sau gần 1 tuần can thiệp, điều trị, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, sẽ sớm được xuất viện.

Trước đó, ngày 2/5, BVĐKV Tây Nguyên cũng tiếp nhận 1 bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim chậm. Bệnh nhân tên L.T.Đ. (93 tuổi, trú Đắk Lắk), vào viện trong tình trạng chóng mặt, có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, viêm phổi. Bác sĩ cũng can thiệp bằng kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim và đã cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Quý, cấy máy tạo nhịp tim là kỹ thuật cao, nhằm giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Mỗi ca can thiệp, nếu không có bảo hiểm y tế, dao động từ 60-70 triệu đồng. Tại Tây Nguyên, rất ít cơ sở y tế triển khai kỹ thuật này. Việc bệnh nhân được can thiệp kỹ thuật cao kịp thời không chỉ tăng cơ hội sống mà còn giảm chi phí gián tiếp khi chuyển viện…

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc BVĐKV Tây Nguyên cho biết, cấp cứu tim mạch có ý nghĩa trong níu giữ sinh mệnh người bệnh. Những trường hợp liên quan đến tim mạch, nếu không được cấp cứu, can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh viện rất quan tâm phát triển Khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch. Trong tháng 5, bệnh viện sẽ phối hợp với chuyên gia đầu ngành tổ chức hội nghị và thực hiện can thiệp những trường hợp khó tại Tây Nguyên.