Tước giấy phép hoạt động của phòng khám để điều dưỡng cắt trĩ cho bệnh nhân

TPO - Ngày 22/10, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám sản phụ khoa Mary Tân Phú đồng thời xử lý sai phạm của nhiều cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trái quy định của pháp luật.

Trước đó, phòng khám trên đã bị báo chí phản ảnh về việc để nhân viên điều dưỡng thực hiện phẫu thuật cắt trĩ trên bệnh nhân. Bác sĩ hành nghề tại cơ sở chưa có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn tham gia khám chữa bệnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng bệnh nhân.

Để làm rõ thông tin trên, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Phòng Y tế quận Tân Phú và và chính quyền địa phương, tiến hành kiểm tra phòng khám Mary (số 166A Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Tuy nhiên, tại thời điểm bị kiểm tra cơ sở đóng cửa, không hoạt động.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra đã rà soát thông tin và xác định, tại địa chỉ trên là Công ty TNHH Bệnh viện Mary với mã số doanh nghiệp 0317822432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp do bà N.T.M làm Giám đốc. Phòng khám chuyên khoa phụ sản thuộc Công ty TNHH Bệnh viện Mary có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 28/8/2023 do Sở Y tế cấp cho Bác sĩ L.N.A.T. chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, trên thực tế bảng quảng cáo của phòng khám đã ghi thêm các dịch vụ khác gồm cắt môi bé, thu hẹp ống âm đạo, đốt sùi mào gà, cắt trĩ… Bên cạnh đó, phòng khám không niêm yết giá. Thanh tra Sở Y tế đã mời Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan đến làm việc.

Kết quả đấu tranh đã xác định, phòng khám Mary sử dụng nhân sự chưa được cấp giấy phép hành nghề tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, ông T.V.D. có bằng bác sĩ y khoa, nhưng chưa được cấp giấy phép hành nghề. Ông D. đang tham gia thực hành khám bệnh, chữa bệnh sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ (Lớp thực hành sản phụ khoa 18 tháng, khoá 17) và bà N.H.T.T. (ngươi mổ trĩ cho bệnh nhân) đang theo học khóa điều dưỡng tại một trường y khoa trên địa bàn thành phố.

Thanh tra Sở Y tế lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân, tổ chức với các hành vi: khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Sở Y tế đã quyết định tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở. Yêu cầu cơ sở ngưng ngay việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đồng thời tháo gỡ, xóa quảng cáo sai quy định.

Sở Y tế đã yêu cầu Phòng Y tế quận Tân Phú giám sát việc ngưng hoạt động của cơ sở, ngưng giải quyết thủ tục hành chính về thay đổi bác sĩ phụ trách chuyên môn kỹ thuật của cơ sở. Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ xem xét, xử lý nghiêm trường hợp của ông T.V.D. đang tham gia thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện nhưng có vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.