Các nhà khoa học lớn của giới tim mạch quốc tế chứng kiến bác sĩ Việt Nam chữa ca bệnh khó

TPO - Trong khuôn khổ "Hội nghị can thiệp tim mạch nội soi thường niên lần thứ 33", các bác sĩ Việt Nam trình diễn trực tiếp ca can thiệp mạch vành phức tạp cùng với 14 trung tâm tim mạch khác đến từ Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Bỉ.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam đã trình diễn thực hiện thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore, nơi đang diễn ra một hội nghị khoa học lớn thế giới về Tim mạch can thiệp (Singlive 2024).

Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch cao, 80 tuổi vào viện vì đau ngực trái nhiều. Tiền sử bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hút thuốc lá nhiều năm và đã cắt một bên thận cách 5 năm. Đợt này bệnh nhân nhập viện vì bệnh lý động mạch vành cấp ở một bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đó, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da để xét can thiệp nhưng vì tổn thương động mạch vành rất phức tạp và nguy cơ cao nên người bệnh được chuyển đến Viện Tim mạch Việt Nam để xem xét chiến lược điều trị phù hợp.

Các bác sĩ Viện Tim mạch đã hội chẩn và đưa ra nhận định, đây là một ca khó, nguy cơ cao, nhiều bệnh lý đi kèm, tổn thương động mạch vành rất phức tạp với nhiều chỗ hẹp, vôi hoá toàn bộ cả 3 nhánh động mạch vành kèm tổn thương thân chung động mạch vành trái (đây là vị trí trọng yếu, là gốc của các nhánh động mạch vành bên trái). Với tổn thương như vậy, trước đây chỉ có thể phẫu thuật tim mở. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ phẫu thuật rất cao nên không thể tiến hành phẫu thuật tim mở được và nhóm bác sĩ đã quyết định lựa chọn biện pháp can thiệp nong và đặt stent cho người bệnh.





Sau khi được sự đồng ý của người bệnh và gia đình, các bác sĩ đã chia làm hai thì can thiệp. Lần thứ nhất, can thiệp nhánh động mạch vành phải, là nhánh thứ yếu trước đó một tuần, để tạo thuận lợi cho lần can thiệp này. Lần này sẽ can thiệp trực tiếp vào tổn thương hẹp rất nặng của thân chung động mạch vành trái kèm theo 2 nhánh chính bên trái (xin nhắc lại là hệ thống các nhánh động mạch vành bên trái là trọng yếu với quả tim, trong đó xuất phát từ một gốc gọi là thân chung). Nếu như trước đây, khi tổn thương thân chung được coi là chống chỉ định để can thiệp, nhưng ngày nay nhờ tiến bộ của kỹ thuật và nhiều phương tiện hiện đại, đặc biệt kinh nghiệm và tay nghề của thầy thuốc đã giúp có thể can thiệp những tổn thương này.

Bệnh nhân được tiến hành can thiệp có truyền hình trực tiếp sang đầu cầu Hội nghị bên Singapore. Kíp can thiệp do GS. Phạm Mạnh Hùng (Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam) làm trưởng nhóm cùng các bác sĩ trong Viện Tim Mạch đã thực hiện thành công trong khoảng một giờ, đúng khung thời gian cho phép trong một phiên truyền hình trực tiếp của hội nghị.

Trong quá trình tiến hành can thiệp, nhiều kỹ thuật, “mẹo mực” đã được các bác sĩ trình diễn để vượt qua những trở ngại khó khăn của tổn thương phức tạp cũng như đảm bảo an toàn nhất cho người bệnh. Ví dụ như sử dụng siêu âm trong lòng mạch để hướng dẫn can thiệp chính xác, sử dụng “mẹo” với hai dây dẫn để trượt stent qua các góc uốn lượn, hoặc cách uốn dây dẫn để lái vào những vị trí khó khăn… Đặc biệt trong lần can thiệp biểu diễn này, nhóm tác giả cũng sử dụng kỹ thuật “hybrid” để đặt stent vào nhánh chính lớn, còn nhánh phụ và hẹp dài lan toả thì sử dụng công nghệ bóng phủ thuốc chống tái hẹp nong mạch vành. Việc này, giúp cho không phải đặt quá nhiều stent và stent nhỏ sẽ làm tăng tỷ lệ tái hẹp hoặc tắc lại stent sau này.

Trong quá trình thực hiện, nhóm can thiệp nhận được nhiều câu hỏi, bình luận của ban chủ toạ và các đồng nghiệp đang dự hội nghị bên Singapore. Các bác sĩ Việt Nam đã rất tự tin và trình diễn được tốt ca can thiệp cũng như chia sẻ các kinh nghiệm và được bạn bè đánh giá cao.

Buổi trình diễn kỹ thuật đã chứng tỏ sự hội nhập quốc tế của chuyên ngành Tim Mạch Can Thiệp của Việt Nam cũng như khẳng định chỗ đứng của các bác sĩ Tim mạch can thiệp Việt Nam trên thế giới.

Ngành tim mạch Việt Nam được ghi nhận là một trong những chuyên ngành phát triển năng động và có sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Trong đó, chuyên ngành sâu Tim mạch can thiệp của chúng ta đã phát triển vượt bậc sánh ngang các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng ta đều biết, Tim mạch can thiệp là một chuyên ngành sâu trong tim mạch, sử dụng các trang thiết bị qua đường ống thông để can thiệp chữa khỏi các bệnh tim mạch mà không cần phải mổ hoặc đôi khi phẫu thuật cũng không thực hiện được, ví dụ như, nong đặt stent động mạch vành, thay van tim qua đường ống thông, điều trị các bệnh tim bẩm sinh qua ống thông, triệt đốt các rối loạn nhịp….

Hiện tại, cả nước đã có trên 120 trung tâm can thiệp tim mạch và đã can thiệp được hầu hết những trường hợp bệnh tim mạch thông thường, kịp thời, đặc biệt là với nhồi máu cơ tim cấp.