Công ty nổ mìn khai thác than, 'tử thần' rình rập nhà dân ở TP Chí Linh

Ông Nguyễn Quang Hưng – Chủ tịch UBND phường An Lạc (TP Chí Linh) cho biết, địa phương có nhận được ý kiến phản ánh của 7 hộ dân về tình trạng sụt lún, nứt công trình nhà ở. Địa phương từng thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh hiện trạng theo phản ánh của người dân.

Sau đó, phường đã mời các hộ dân và đại diện Công ty CP khoáng sản Kim Bôi tới làm việc. Các hộ dân đề nghị doanh nghiệp bồi thường công trình, nhà ở bị hư hỏng do nổ mìn khai thác than. Đại diện Công ty CP khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương cho rằng, việc họ khai thác than không làm ảnh hưởng tới công trình của nhà dân và đề nghị mời đơn vị tư vấn độc lập quan trắc, đánh giá.

Ông Hưng cho biết, sự việc vượt quá thẩm quyền của phường nên địa phương đã báo cáo, đề nghị cơ quan cấp trên giải quyết.