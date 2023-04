Công nghệ lò hơi tầng sôi đốt dăm gỗ

Miền bắc và miền trung Việt Nam là các vùng tập trung nhiều rừng tái sinh, trồng các loại cây như tràm, keo, bạch đàn và quế hồi. Hằng năm các xưởng cưa xẻ thải ra một lượng lớn phế phẩm lâm nghiệp như vỏ cây, đầu mẩu, ván lép… Lượng phế phẩm này trước đây bị đốt bỏ, hoặc vứt bỏ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Dựa vào tình hình thực tế đó, Lò Hơi Bách Khoa đã đi đầu trong việc nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện sản phẩm Lò hơi đốt dăm gỗ với công nghệ tầng sôi. Được chúng tôi lắp đặt tại các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hóa…

Lò hơi đốt dăm gỗ tầng sôi với hiệu suất cao thiết kế hiện đại, đảm bảo những đòi hỏi khắt khe của hầu hết các tiêu chuẩn về an toàn, hiệu suất và năng suất. Lò hơi được thiết kế 4 cấp bảo vệ an toàn, được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành.

Đặc tính kỹ thuật lò hơi đốt dăm gỗ tầng sôi

Từ nhu cầu thực tế của các lĩnh vực công nghiệp, nên nhu cầu về sản lượng hơi nước phục vụ sản xuất công nghiệp thông thường từ 3 tấn hơi/giờ đến 35 tấn hơi/giờ.

Lò hơi đốt dăm gỗ tầng sôi phù hợp cho các nhà máy trong các lĩnh vực như chế biến gỗ, sản xuất giấy, công nghệ thực phẩm hoặc dệt may. Các thông số cơ bản của một hệ thống lò hơi tầng sôi đốt dăm gỗ được chúng tôi đưa ra bên dưới để quý vị tham khảo:

● Công suất hơi: từ 3.000 đến 35.000 kg hơi/giờ

● Kiểu lò hơi: Lò hơi tầng sôi ống nước, ống lửa, tuần hoàn tự nhiên.

● Áp suất thiết kế: 10 kG/cm2.

● Áp suất làm việc (Max): 10 kG/cm2.

● Áp suất thử thuỷ lực: 15 kG/cm2

● Nhiệt độ hơi bão hoà: 184 0C

● Nhiệt độ nước cấp: 80 0C

● Hiệu suất lò hơi: 82 % ± 2

● Nhiên liệu đốt: Dăm gỗ, vỏ cây băm, mạt cưa, củi băm và các nhiên liệu sinh khối khác.

● Độ ẩm nhiên liệu max: 40 %

● Tiêu hao nhiên liệu một tấn hơi: 280 kg dăm gỗ/tấn hơi (Độ ẩm 15%)

Các chức năng tự động và an toàn của nồi hơi.

Lò hơi đốt dăm gỗ là thiết bị hoạt động trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao. Ngoài việc tính toán thiết kế phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ và tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn quy định rất khắt khe, thì Lò hơi đốt dăm gỗ tầng sôi còn được trang bị hệ thống điều khiển tự động hóa cao, chế độ an toàn nhiều lớp để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành, cụ thể:

- Ngừng đốt khi hơi đủ áp suất và khởi động lại lò hơi khi áp suất xuống mức ấn định

- Tự động cấp trấu vào nồi hơi, tự động điều chỉnh lượng trấu vào buồng đốt, tuỳ theo tải sử dụng hơi.

- Tự động thải xỉ ra khỏi buồng đốt.

- Tự động ngừng quạt khi nhiệt độ khói lò hơi vượt mức quy định.

- Điều chỉnh tốc độ quạt theo phụ tải nồi hơi.

- Bảo vệ cạn nước hai mức. Mức nước quá thấp cấp I và cấp II sẽ báo động và tự động ngừng lò.

- 02 van an toàn xả hơi khi áp suất vượt mức quy định.

- Tự động cấp nước theo mức đã ấn định.

Toàn bộ quá trình chế tạo, kiểm tra nồi hơi được tuân thủ theo tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật an toàn Nhà nước Việt Nam về nồi hơi TCVN 6413:1998.

Đặc tính kỹ thuật các bộ phận chính trong lò hơi đốt dăm gỗ:

Phần thể xây: là nơi diễn ra quá trình cháy của lò hơi, trung tâm sinh nhiệt phục vụ mọi quá trình hoạt động còn lại trong hệ thống lò hơi công nghiệp tầng sôi. Cho nên phần thể xây được chúng tôi thiết kế tỉ mỉ, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao và chịu được môi trường khắc nghiệt nhiệt độ rất cao.

● Toàn bộ thể xây được xây bằng gạch cao nhôm (80 % Al2O3) tiêu chuẩn.

● Nhiệt độ làm việc max: 1500 0C.

Ghi lò: được chế tạo bằng gang chịu nhiệt độ cao với thiết kế đặc biệt phù hợp với các loại nhiên liệu như trấu rời, củi viên, mùn cưa, củi băm và các loại nhiên liệu sinh khối khác tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, với mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người vận hành, lò hơi HEX - BOILER được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với các cửa vận hành, thao tác một cách hợp lý nhất. Các vị trí cửa vệ sinh, xả đáy ống góp được thiết kế theo tiêu chí thuận lợi nhất cho việc bảo dưỡng, bảo trì.

Phần đối lưu (thân lò): Để đảm bảo tận dụng tối đa nhiệt của đường khói, thuận tiện cho việc bảo trì, bảo dưỡng lò hơi, phần đối lưu được thiết kế bao gồm chùm ống lửa pass 1 và 2. Ngoài ra, trên thân phần đối lưu được lắp tất cả các đường ống công nghệ như van hơi chính, van an toàn, van xả khí, đường nước cấp, xả đáy, ống thủy, cụm tín hiệu điều khiển...

Được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo với công nghệ hiện đại, toàn bộ mối hàn trên thân phần đối lưu và ống lò được hàn trên máy hàn tự động hồ quang chìm, kiểm tra đảm bảo 100% chất lượng mối hàn theo tiêu chuẩn mới nhất.

Hiện nay công ty TNHH Năng Lượng Nhiệt Bách Khoa của chúng tôi đã phát triển thành công và đưa vào thị trường hệ thống lò hơi tầng sôi đốt dăm gỗ. Cung cấp và lắp đặt cho các nhà máy trong toàn miền bắc, phục vụ sản xuất cho các nhà máy hoạt động trong lĩnh vực như: sản xuất giấy, chế biến gỗ, chế biến hải sản, chế biến nông sản, chế biến thực phẩm…

