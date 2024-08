Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh về công tác cán bộ

TPO - Ngày 22/8, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ cho 2 thượng tá.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Quốc Vinh, Trưởng Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đến nhận công tác tại Phòng An ninh điều tra và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra.

Tại Công an huyện Tân Châu, đại tá Nguyễn Văn Trãi trao quyết định điều động Thượng tá Lê Minh Tùng, Trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Tân Châu.

Phát biểu tại các buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị hai cán bộ công an vừa được điều động đoàn kết, thống nhất lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao.