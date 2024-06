Trao quyết định bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt tại Tây Ninh

TPO - Chiều 3/6, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho Trung tá Phạm Đông Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tân Biên, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tân Biên.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cũng trao quyết định cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, Ủy viên chuyên trách Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Trãi cũng trao quyết định điều động Thiếu tá Nguyễn Tấn Toán, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Tây Ninh.

Sáng cùng ngày, Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ Tây Ninh đã công bố Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 1/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bổ nhiệm ông Hà Minh Dảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 3/6/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn ông Hà Minh Dảo sẽ phát huy năng lực, cùng các cán bộ lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.