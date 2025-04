Công bố quy hoạch phân 5 khu chức năng ở thành phố cửa ngõ Bình Dương

TPO - TP.Dĩ An (Bình Dương) địa phận giáp ranh TPHCM được phân thành 5 khu để phát triển đô thị mang tính đặc thù. Trong tương lại, các khu công nghiệp cũ như Bình Đường, Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B, Bình An… sẽ được chuyển đổi công năng để phát triển công nghệ cao và thương mại dịch vụ.

Ngày 22/4, TP.Dĩ An (Bình Dương) công bố quy hoạch chung và xúc tiến thu hút đầu tư.

Theo đó, địa giới hành chính thành phố Dĩ An có 7 phường gồm Dĩ An, Đông Hoà, Tân Đông Hiệp, Tân Bình, Bình An, Bình Thắng và An Bình.

Quy mô diện tích lập quy hoạch 6.010 ha. Phía Bắc giáp TP.Tân Uyên, phía Nam giáp TP.Thủ Đức (TPHCM), phía Đông giáp TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.Thủ Đức, phía Tây giáp TP.Thuận An.

Dự kiến, đến năm 2030, Dĩ An đạt tiêu chí đô thị loại 1, quy mô dân số khoảng 650.000 - 750.000 người; đến năm 2045 là đô thị hoàn chỉnh, phát triển bền vững, dân số khoảng 800.000-900.000 người.

Dĩ An được chia thành 3 phân vùng phát triển. Trong đó, vùng đô thị phía Đông đường sắt Bắc - Nam là trung tâm chính trị văn hoá, xã hội, thương mại…; lấy trung tâm đô thị và Đại học Quốc gia TPHCM làm hạt nhân.

Vùng đô thị phía Tây đường sắt Bắc - Nam, phát triển gắn kết với đầu mối giao thông vùng; lấy khu vực ga đầu mối An Bình làm hạt nhân.

Vùng đô thị phía Bắc đường sắt TPHCM - Lộc Ninh và Trảng Bom - Hoà Hưng, phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch và các khu ở hỗn hợp tích hợp đa chức năng theo mô hình TOD dọc theo tuyến Mỹ Phước Tân Vạn và đường sắt đô thị; lấy các trung tâm thương mại làm hạt nhân.

Dĩ An phân 5 khu đô thị. Trong đó, khu đô thị số 1 là khu trung tâm, gồm một phần các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Bình An và Tân Đông Hiệp. Chức năng là đô thị trung tâm hành chính chính trị, văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ của thành phố Dĩ An.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ khu vực dọc các trục hành lang quốc lộ 1, quốc lộ 1K, dọc theo đường gom đường sắt Bắc-Nam; hình thành các trung tâm tài chính, cao ốc văn phòng, trung tâm dịch vụ gắn kết với các tuyến giao thông công cộng; hình thành các tuyến giao thông chính và đầu mối giao thông tạo động lực phát triển; chỉnh trang lại các khu dân cư hiện hữu.

Khu đô thị số 2 là Khu đô thị thương mại - dịch vụ, đầu mối giao thông cấp vùng và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm một phần các phường Dĩ An và Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị số 3 là Khu đô thị thương mại - dịch vụ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm phường Tân Bình và một phần phường Tân Đông Hiệp.

Khu đô thị số 4 là Khu đô thị thương mại – dịch vụ, du lịch cửa ngõ, gồm một phần các phường Tân Đông Hiệp, Bình An và Bình Thẳng.

Khu đô thị số 5 là Khu đô thị giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, gồm một phần các phường Đông Hòa, Bình An và Bình Thắng.

Về công nghiệp, định hướng giai đoạn đến năm 2030, chuyển đổi công năng khu công nghiệp Bình Đường. Giai đoạn đến năm 2045, chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang các chức năng khác khi đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép đối với các khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Tân Đông Hiệp A, Tân Đông Hiệp B và Bình An. Trong đó, định hướng giữ lại một phần khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B và khu công nghiệp Sóng Thần 2 (phần thuộc phường Tân Đông Hiệp) để tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Quy hoạch khu công nghệ thông tin tập trung (khu công nghiệp công nghệ số) tại khu vực khu công nghiệp Bình An, diện tích khoảng 15-20ha.

Trong quá trình quản lý theo quy hoạch khi chưa đủ điều kiện chuyển đổi theo quy định thì các khu công nghiệp vẫn sẽ tiếp tục hoạt động và đầu tư xây dựng theo quy hoạch của các khu công nghiệp cho đến khi hết niên hạn.

Không phát triển mới các cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp thực hiện di dời hoặc chuyển đổi công năng theo kế hoạch của tỉnh.