Công bố kết quả kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Gia Lai

TPO - Ngày 19/9, Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Xử lý nghiêm đảng viên sai phạm Đoàn đã công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan tâm, nhất là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, qua đó đã phát hiện và chuyển giao 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Đã xử lý nghiêm cả kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với một số trường hợp cán bộ, đảng viên sai phạm. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và sai phạm kinh tế qua hoạt động thanh tra được quan tâm, đã phát hiện 33 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực bước đầu được chú trọng, đã khởi tố 23/44 vụ để điều tra, xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra số 4, đối tượng tham nhũng, sai phạm về kinh tế, tiêu cực trên địa bàn Gia Lai thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ hiểu biết, có chuyên môn sâu nên thủ đoạn phạm tội tinh vi, tìm cách đối phó với cơ quan điều tra. Việc kết luận giám định trong xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng chưa rõ ràng, cụ thể… dẫn đến khó khăn trong kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực… cho đây là nhiệm vụ của các cơ quan tố tụng. Trách nhiệm cung cấp tài liệu, hồ sơ, dữ liệu phục vụ hoạt động điều tra của nhiều cơ quan, đơn vị chưa tốt, dẫn đến quá trình xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố kéo dài. Mọi tin báo, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, xử lý Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là một số nội dung trọng tâm về nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Cùng với đó tăng cường vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phải bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đại tướng Tô Lâm cũng lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Tiền Lê-Đình Văn