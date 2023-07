Công an tỉnh Yên Bái điều động nhiều cán bộ chủ chốt

TPO - Chiều 27/7, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, Trưởng Công an huyện Yên Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Công an tỉnh Yên Bái quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Thành Phương, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Lục Yên; Thượng tá Ninh Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Yên Bình.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trên cương vị, môi trường công tác mới các đồng chí được điều động sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tiếp tục cùng đơn vị mới đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn – Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục không ngừng học tập, tu dưỡng rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.