Công an Lào Cai công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Chiều 10/7, tại Công an huyện Bát Xát, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức công bố và trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng tá Doãn Thanh Sơn - Trưởng Công an huyện Bát Xát, được điều động, nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Giám đốc Công an tỉnh cũng ký quyết định điều động Thượng tá Trần Đăng Trí - Trưởng phòng PX01 Công an tỉnh Lào Cai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Bát Xát. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trần Đăng Trí - Trưởng Công an huyện Bát Xát, cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trong suốt quá trình công tác. Trên cương vị công tác mới, tân Trưởng Công an huyện Bát Xát hứa sẽ tiếp tục không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước đó, ngày 7/7, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023, công an tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc luân chuyển, điều động các đồng chí trưởng phòng, trưởng công an huyện. Giám đốc Công an tỉnh trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai Lào Cai có tân Giám đốc Công an tỉnh Hân Nguyễn