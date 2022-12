Công an Sơn La ra mắt chuyên trang tuyên truyền Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

TPO - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị “Triển khai tuyên truyền về kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sơn La” và ra mắt trang web: dean06sonla.vn – chuyên trang tuyên truyền đầu tiên về Đề án 06 của Chính phủ trên cả nước .

Hội nghị đã thông qua kế hoạch “Triển khai tuyên truyền về kích hoạt tài khoản định danh điện tử, và cài đặt ứng dụng VNeID trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Đồng thời, ra mắt, giới thiệu trang web: dean06sonla.vn – chuyên trang tuyên truyền đầu tiên về Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) của Chính phủ trên cả nước.

Chuyên trang dean06sonla.vn là một cổng thông tin tuyên truyền tích hợp nhiều chức năng ưu việt được Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La nghiên cứu và xây dựng một cách bài bản và chi tiết với 9 chức năng nổi bật, như: giới thiệu về tiện ích VNeID, giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến, bảng tổng hợp bản đồ số dữ liệu dân cư Sơn La...

Với 9 tính năng ưu việt, chuyên trang dean06sonla.vn sẽ đem lại 8 lợi ích vô cùng nổi bật. Trong đó, chuyên trang tích hợp đủ 4 xu hướng Content Marketing đang được đánh giá có hiệu quả đặc biệt như: Short - From Video, Podcast, Livestream, UGC - Giúp tăng khả năng tiếp cận với nhân dân, tiết kiệm thời gian ra quyết định của nhân dân. Các câu hỏi theo chủ đề giới thiệu về Đề án 06 được biên tập, tổng hợp theo phương pháp “5W1H” (Cái gì – Khi nào – Ở đâu – Tại sao – Ai – Như nào, giúp nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp cận).

Các nội dung tuyên truyền được biên tập đa phương tiện các hình thức tuyên truyền từ: hình ảnh, infographic, video, Podcast giúp cho việc tuyên truyền phổ biến không giới hạn vị trí địa lý.

Chuyên trang được xem là công cụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền diện rộng và giúp các tổ “Chuyển đổi số Cộng đồng” ngay lập tức truy cập và hướng dẫn người dân thông qua chuyên trang online luôn thường trực. Qua đó, giúp lực lượng Công an hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, minh bạch hơn, kiến tạo sự phát triển cho xã hội.

Chuyên trang góp phần cải thiện trải nghiệm các dịch vụ Công trực tuyến của nhân dân. Đồng thời khi tiến hành làm trực tuyến các dịch vụ công giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, và tránh cả việc tắc đường khi tham gia giao thông.

Tính đến tháng 12/2022, dean06sonla.vn là chuyên trang tuyên truyền về Đề án 06 của Chính phủ đầu tiên trên cả nước. Chuyên trang là kênh tổng hợp tất cả các vấn đề tuyên truyền liên quan đến thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Có thể liên kết, kết nối, mở rộng trong thời gian tới, tầm nhìn 2025 tương tác với người dân bằng AI tự động.

Trung uý Dương Hải Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết, sự kiện ra mắt chuyên trang dean06sonla.vn thể hiện sự quyết tâm, gương mẫu đi đầu của lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La. “Đây là bước tiên phong đột phá, khẳng định rõ sự cống hiến của lực lượng Công an Sơn La đối với nhân dân”, Trung uý Dương Hải Anh nói.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh, chuyên trang dean06sonla.vn mang mang dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Công an Sơn La, thể hiện nhiệt huyết và sự quyết liệt trong việc tuyên truyền về đề án 06 của Chính phủ một cách sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Đại tá Bùi Tuấn Anh đề nghị, thời gian tới Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La cần tích cực tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh những chương trình, phương thức, cách làm phù hợp mang dấu ấn của tuổi trẻ công an Sơn La. Thông qua đó Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La sẽ hoạch định, xây dựng các chương trình, hoạt động phù hợp nhằm thúc đẩy việc tuyên truyền và đưa những lợi ích thiết thực của đề án 06 vào thực tiễn một cách sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đưa hiệu quả của công tác tuyên truyền vào thực tiễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đề án 06 trên địa bàn tỉnh Sơn La một cách toàn diện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị Đoàn khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Thành Đoàn Sơn La, Đoàn Thanh niên các trường ĐH Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y Sơn La.