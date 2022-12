Sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản về quê đón tết trên chuyến bay miễn phí

TPO - 196 sinh viên, người lao động Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản được T.Ư Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam hỗ trợ vé máy bay miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán, sum vầy bên gia đình sau nhiều năm xa nhà.

"Mang tết về nhà"

Chiều 29/12, T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế Nhật Bản – Việt Nam trong chương trình “Mang Tết về nhà”.

Chuyến bay mang đến nhiều cảm xúc cho những sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được đoàn tụ gia đình đầm ấm trong những ngày tết đến, xuân về.

Lễ đón chuyến bay quốc tế Nhật Bản – Việt Nam diễn ra tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Đây là chương trình “Mang Tết về nhà” giai đoạn 2021 - 2023, do T.Ư Đoàn phối hợp với Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chương trình năm nay tặng 456 vé máy bay khứ hồi (trong đó có 360 vé nội địa, 196 vé quốc tế), 3.600 vé xe ô tô khứ hồi và các phần quà tết cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Quý Mão năm 2023.

Theo đó, chương trình dành tặng 196 vé máy bay miễn phí từ Nhật Bản về Việt Nam cho công dân Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập và làm việc tại Nhật Bản về quê đón tết.

Anh Cù Đức Quân, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam trực tiếp đến đón đoàn và trao tặng những món quà tết ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia chuyến bay.

Anh Cù Đức Quân, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn cho biết, năm 2023 là lần đầu tiên tổ chức chương trình hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho sinh viên, người lao động đang làm việc tại Nhật Bản nhiều năm chưa có điều kiện về Việt Nam đón Tết sum vầy bên gia đình.

Vỡ òa hạnh phúc sau nhiều năm xa nhà

Sau gần 1 tháng triển khai (từ ngày 22/11 - 20/12/2022), Ban tổ chức chương trình “Mang tết về nhà” đã nhận được 1,932 hồ sơ trực tuyến đăng ký tham gia chuyến bay quốc tế tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vn. Ban tổ chức đã phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tiến hành rà soát, sàng lọc, lựa chọn, thẩm định kỹ lưỡng từng trường hợp.

Trên cơ sở đó đã xét chọn 196 hồ sơ là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về Việt Nam tham gia chuyến bay, gồm: 20 là sinh viên, 161 thanh niên công nhân, người lao động và 15 trường hợp là con của các thanh niên, công nhân, người lao động.

Năm nay, ngoài việc thực hiện chuyến bay chater miễn phí 100% từ Nhật Bản về Việt Nam, Ban Tổ chức còn hỗ trợ 50% chi phí để người lao động tham gia chương trình mua vé quay trở lại Nhật Bản tiếp tục học tập và làm việc. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn gửi tặng mỗi người tham gia trên chuyến bay một phần quà Tết như một lời chúc bình an và hạnh phúc từ chương trình cũng như các đơn vị đồng hành gửi đến những hành khách đặc biệt trong chuyến bay quốc tế “Mang Tết về nhà” năm 2023.

Đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, chị Đào Thị Quỳnh (SN 1992), quê Hải Dương xúc động rơi nước mắt. Cách đây hơn 3 năm, Quỳnh chọn con đường xuất khẩu lao động sang đất nước Nhật Bản với mong ước sẽ có thêm nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống gia đình, đỡ đần cha mẹ già. Nhưng được thời gian ngắn, sức khỏe của chị Quỳnh có những biểu hiện bất thường. Chị thường xuyên bị khó thở, nhịp tim đập nhanh do ảnh hưởng của bệnh u tuyến giáp. Đi khám bệnh, chị được bác sĩ yêu cầu cần phẫu thuật sớm để điều trị. Tuy nhiên do chi phí phẫu thuật cao, trong khi đó công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chị Quỳnh ngậm ngùi không dám nhập viện. Quỳnh mong ước được trở về Việt Nam điều trị để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Do kinh tế khó khăn, suốt ba năm nay, Quỳnh chưa được về Việt Nam. Khi được chọn tham gia chuyến bay đầy ý nghĩa nhân văn “Mang tết về nhà”, Quỳnh bật khóc vì hạnh phúc. Chiều 29/12, khi đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài, Quỳnh mừng mừng, tủi tủi rối rít cám ơn Ban tổ chức.

“Với tôi, chuyến bay là một niềm hạnh phúc lớn lao sau bao năm mong đợi trong mỏi mòn. Tết này, tôi đã được quây quần, đoàn tụ bên gia đình dịp tết đến, xuân về. Điều quan trọng là tôi có cơ hội được điều trị bệnh để có sức khỏe ổn định cho cuộc sống tương lai sau này”, chị Quỳnh xúc động chia sẻ.