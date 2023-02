Công an quận Tây Hồ phản hồi về phản ánh bãi trông xe 'chặt chém'

TPO - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi các bài viết của báo Tiền Phong về bãi xe “lậu”, bãi xe “chặt chém” giá trên địa bàn thành phố trong đó có khu vực chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ.

Ông Uông Việt Thành, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ ký gửi Văn bản số 404 gửi báo Tiền Phong phản hồi về bài viết “Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, chặt chém”.

Trong văn bản, Công an quận Tây Hồ cho biết: Chùa Trấn Quốc tọa lạc trên một hòn đảo phía đông Hồ Tây (thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) được xếp vào Di tích quốc gia hạng đặc biệt.

Chùa Trấn Quốc là điểm thu hút nhiều tín đồ phật tử và khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước. Chùa Trấn Quốc được nối với đường Thanh Niên qua một cây cầu, chỉ có lối ra vào duy nhất, nhỏ hẹp nên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự còn bị hạn chế. Trong mỗi dịp Tết Nguyên đán lượng du khách đến chùa luôn trong tình trạng đông đúc. Chùa Trấn Quốc được UBND quận cấp giấy phép trông giữ phương tiện tại khu vực trước cổng chùa.

“Tuy nhiên do lượng du khách đến thăm quan, lễ chùa dịp Tết rất đông, kèm theo đó là một số lượng lớn phương tiện cá nhân và phương tiện kinh doanh vận tải vận chuyển đưa khách đến thăm quan, lễ chùa gây ra tình trạng quá tải của bãi trông giữ xe, để phương tiện vượt quá diện tích được cấp phép. Lợi dụng việc bãi gửi xe tại chùa Trấn Quốc bị quá tải một số đối tượng đã tự ý chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại các khu vực gần đó để trông giữ xe trái phép”, văn bản nêu.

Vẫn theo Công an quận Tây Hồ, đơn vị này đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Kinh tế, Đội Cảnh sát Giao thông- trật tự, Công an phường Yên Phụ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý triệt để vi phạm tại các điểm trông giữ xe tự phát và bố trí các lực lượng của Công an quận cắm chốt, phân luồng giao thông tại các vị trí xung quanh chùa Trần Quốc.

Đã xử lý triệt để bãi xe "chặt chém"

Về kết quả kiểm tra, xử lý, trong văn bản Công an quận Tây Hồ thông tin: Các lực lượng của Công an quận đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 10 trường hợp chiếm dụng đường, hè phố dưới 5 mét để trông giữ phương tiện và không niêm yết giá, tổng số tiền phạt 24 triệu đồng.

“Đến thời điểm hiện tại tình trạng trên đã được giải quyết và xử lý triệt để. Trong thời gian tới Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết không để xảy ra các vi phạm” - đại diện lãnh đạo Công an quận Tây Hồ thông tin trong văn bản.

Trong các ngày đầu năm, báo Tiền Phong đã có các bài “Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, chặt chém”; “Cận cảnh các bãi xe 'chặt chém' tại Hà Nội”; “Bãi trông xe Hà Nội “chặt chém” đầu năm: Lộ vi phạm, yêu cầu không cấp phép trở lại”… phản ánh tình trạng nhiều bãi xe tại các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và đền chùa đầu năm tại các quận nội thành vừa thu phí mức “chặt chém” vừa trông xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sai phép, không phép.



Thậm chí, tại các bãi xe trên phố Đặng Thai Mai (Phủ Tây Hồ, quận Tây Hồ), nhân viên bãi xe có đeo băng đỏ dùng cả hàng rào barie để chặn đường ven Hồ Tây trái phép, ép lái xe phải vào bãi gửi xe.

Sau khi các bài trên được đăng tải, ngày 6/2/2023 Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản số 1128 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện có liên quan kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh, báo cáo kết quả thực hiện về Thành ủy, UBND thành phố trong tháng 3/2023.

Trong bài “Bãi xe lậu dựng rào chặn đường, chặt chém” được Công an quận Tây Hồ đề cập và có văn bản phản hồi với báo Tiền Phong, trên địa bàn quận Tây Hồ bài có đề cập đến 2 bãi trông giữ xe ở cả hai địa điểm là Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc. Tại đây phóng viên đã phát hiện có việc trông xe sai diện tích, chặt chém giá, riêng tại Phủ Tây Hồ, nhân viên bãi xe có đeo băng đỏ tại đây còn có hành vi xem thường pháp luật khi dọa nạt và lấy cả barie sắt ra chặn đường ven Hồ Tây, ép buộc các phương tiện ô tô phải đi vào bãi gửi xe. Tuy nhiên trong văn bản phản hồi trên, sự việc được nêu trong cùng một bài viết nhưng Công an Tây Hồ chỉ để cập việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại chùa Trấn Quốc (?!).